La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 17/ago/2019 Quejas Vecinales:

Un micro basural cada vez más grande







Una vecina envío fotos de un lugar donde vecinos inescrupulosos tiran la basura. La suma de "voluntades" genera un foco proclive al fomento de roedores y otros vectores que ponen en peligro la salud "Quería mostrarles la situación que estamos pasando en el barrio Lubo en Las Tablitas, calle Río Negro al fondo entre Depaoli y Pedro Omar. El recolector no llega hasta el fondo, dobla justo en el basural y así estamos a la espera de una respuesta", explica Mayra en su whatsapp que envío al diario. No es el único deposito de residuos callejero y tampoco es la primera vez que el municipio hace limpiar este tipo de micro basurales y luego se repiten una y otra vez. Seguramente hace falta colocar en estos lugares algún tipo de container para reeducar el mal habito de arrojar la basura y que se disperse en ese sitio. Aplaudimos la actitud de Mayra, que no se ha quedado al menos de brazos cruzados aceptando lo que muchos toman como una "normalidad".

El basural de Depaoli y Pedro Omar se agranda día a dia



