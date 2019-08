La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 17/ago/2019 17 de Agosto de 2019:

Quejas Vecinales







Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. ETERNAMENTE TORCIDO "Este es un reclamo que hicimos varias veces a Eden y no nos dan respuesta. Es un poste de luz sobre Castelli esquina Bayley es muy transitado por ahí ya que tenemos el colegio a una cuadra, es un peligro. Nose que están esperando que se caiga y mate a uno", muestra Cintia. LLENA DE POZOS "¿Cuando van arreglar esta esquina de Luis Costa y Berutti? Hace años que esta así, llena de pozos, parece que no lo vieron", escribe Luis. PASTIZALES "Este jueves por la noche en el barrio El Portal de la Avenida. Muchos pastizales altos y el viento provocaron que agarrara aun peor. Le pedimos al municipio que corte los pastizales", muestra Cintia. NOTICIA RELACIONADA: Quejas Vecinales:

Un micro basural cada vez más grande #Dato vecinos de barrio Lubo agradecen al personal de cuadrillas de Municipalidad de #Campana que limpiaron laterales del campo en la calle Río Negro y Modarelli, estaba plagado de basura. También solicitan colocar un cartel de "no arroje basura" intimando a quienes persistan. pic.twitter.com/TSjJ1l4pJC — Daniel Trila (@dantrila) August 15, 2019

17 de Agosto de 2019:

Quejas Vecinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: