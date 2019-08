Rubén Romano: "Llevaremos cordón cuneta y cloacas adonde llegó el asfalto"

Candidatos del Frente de Todos redoblan la apuesta, y se entusiasman con la carpeta de proyectos que presentarán ante los equipos de trabajo de Alberto Fernández y Axel Kicillof. "Con el apoyo de la Provincia y de la Nación, se puede hacer mucho más priorizando el trabajo campanense y las demandas más urgentes" coincidieron Sol Calle y Oscar Trujillo. Para los candidatos a Concejales por el Frente de Todos, Soledad Calle y Oscar Trujillo, la continuidad de obras en la Ciudad "no está en discusión" en caso que la voluntad de los vecinos ponga a Rubén Romano al frente de la Intendencia Municipal. "Campana tiene todo para seguir creciendo en cuanto a obras. Porque en los últimos 20 años se han sentado los cimientos en infraestructura que permiten hoy llegar a aquellos lugares postergados" aseguró la candidata a Primera Concejal. "El asfalto en los barrios ha sido una gran noticia para los vecinos, sin dudas. Y fue posible luego de completarse años atrás la pavimentación completa del casco céntrico, y antes de ello, la ampliación del sistema de desagües que con el crecimiento de la ciudad y el aumento de la intensidad de las lluvias, hoy vuelve a ser insuficiente". "Pero creemos que es posible redoblar la apuesta, y en nuestro proyecto está la continuidad de la obra pública" sostuvo Calle. "Por eso, llevaremos cordón cuneta y cloacas adonde llegó el asfalto. Vamos a atender cada necesidad, pero la prioridad la marcarán los vecinos, y no un funcionario de otro Distrito. Sabemos que tenemos la obligación de realizar una gestión superadora en todo sentido, pero los vecinos deben tener plena confianza en que contamos con un equipo de campanenses muy preparado para asumir el desafío, y acompañar a Rubén Romano como Intendente". Por su parte, el candidato a segundo Concejal por el Frente de Todos, Oscar Trujillo, se mostró entusiasmado por las posibilidades de acceder al Gobierno en Diciembre. "Quienes tenemos experiencia en gestión, hemos renovado energías gracias al aporte de vecinos que se han sumado, profesionales y jóvenes, por sobre todas las cosas, quienes van a darle a Campana un empuje que volver a ponerla como una de las Ciudades más importantes del País, en materia de trabajo, salud y educación, fundamentalmente". Pero Trujillo también se refirió a la continuidad de la obra pública. "Nadie puede negar que el Intendente Abella hizo cosas por la Ciudad. Tal vez no tuvo en cuenta algunas prioridades, pero los vecinos le han reconocido su trabajo. La realidad es que tanto los bonaerenses como el resto de los argentinos, hemos definido nuevos rumbos para la Provincia y el País, y Campana, estratégicamente debe seguir este camino. Tengo la certeza que con el apoyo de la Provincia y de la Nación, se puede hacer mucho más por nuestra Ciudad priorizando el trabajo campanense y las demandas más urgentes" concluyó.



Romano trabaja junto a su equipo. "Tenemos la obligación de realizar una gestión superadora en todo sentido", coincidieron.



Rubén Romano: "Llevaremos cordón cuneta y cloacas adonde llegó el asfalto"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: