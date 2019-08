Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del sábado, 17/ago/2019. Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del sábado, 17/ago/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Nacional: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

CAIDA DE LAS RESERVAS Las reservas internacionales del Banco Central cayeron en unos US$ 4.000 millones en la semana posterior a la derrota del Gobierno en las PASO. Sufrieron su decimoquinta caída consecutiva, al hundirse este viernes en US$ 1.281 millones, para quedar en US$ 62.406 millones. Los activos internacionales de la autoridad monetaria acumulan en las cinco jornadas tras las PASO una pérdida de US$ 3.904 millones, mientras que en agosto pierden US$ 5.485 millones. La baja de este viernes se explicó en buena medida -unos US$ 540 millones- por el pago de las Letes del Tesoro no renovadas en la licitación del martes pasado. Además, el Central subastó ayer viernes US$ 11 millones a cuenta del Tesoro en el mercado mayorista de cambios, en una jornada en la que no necesitó intervenir con licitaciones de reservas, tal como lo había hecho entre lunes y miércoles. DOLAR El dólar cedió ayer viernes a $58,12, pero acumuló en la semana un incremento de $11,57 tras el cimbronazo electoral que generó nerviosismo y una fuerte volatilidad en la city porteña. La moneda norteamericana terminó este viernes a un promedio de $53,10 para la punta compradora y a $58,12 para la vendedora, lo cual representó un retroceso de $1,59 frente al día anterior. En Banco Nación, fue ofrecido a $57, mientras la cotización más elevada se dio en los mostradores del Patagonia, a $60. Pese a la leve baja, registró un aumento acumulado de $11,57, es decir de 24,8%, a lo largo de una semana en la que la incertidumbre comenzó a operar en los mercados desde el domingo por la noche. En el mercado mayorista, perdió $2,25 respecto del jueves al terminar a $55. De ese modo, en el sector en el que operan bancos y empresas, acumuló un incremento de $9,75 frente al viernes. PLANES DE AHORRO El Gobierno postergará las cuotas de los planes de ahorro para la compra de autos 0KM y eliminará los punitorios, en un nuevo intento por atenuar el impacto de la devaluación sobre el poder adquisitivo de la población. La medida será anunciada la semana próxima y se suma a la eliminación del IVA para productos de la canasta básica, la postergación del pago de impuestos y la reducción de Ganancias subiendo el mínimo no imponible. La Casa Rosada define una resolución para que aquéllos que estén pagando un plan de ahorro de un 0km puedan diferir parte de las elevadas cuotas que afrontan y, además, los eximirá del pago de punitorios. La medida regirá en principio hasta fin de año, como el resto de las anunciadas por el presidente Mauricio Macri. En la actualidad existen en todo el país alrededor de 1.100.000 suscriptores de este tipo de planes. La decisión será una respuesta a la propuesta presentada por la Cámara de Ahorro Previo Automotores. MARGARITA BARRIENTOS La referente del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, aseguró ayer que le manifestó al presidente Mauricio Macri que "tenía que escuchar menos a su entorno y más a la gente", al tiempo que consideró que las medidas para contener los precios "llegan tarde". "Mucha gente que quería a Macri ya no lo quiere. Yo le dije que tenía que escuchar menos a su entorno y más a la gente. Las medidas anunciadas llegan tarde", manifestó la dirigente social. Asimismo, la santiagueña indicó que la dura derrota de Juntos por el Cambio en las recientes elecciones primarias se debió a que "la gente dejó de apoyar a Macri por la situación económica, muchos personas la están pasando peor". En tal sentido, Barrientos consideró que resulta "muy difícil" que el jefe de Estado "pueda revertir la situación" en las generales del 27 de octubre y lograr la reelección o, al menos, forzar un balotaje.

