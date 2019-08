Una respuesta a los vecinos del barrio Dálmine

P U B L I C



Comenzó a regir la ordenanza que prohibe el estacionamiento alrededor de la plazoleta Chaperouge. La presencia de Gendarmería y de Policía Motorizada refuerza la sensación de seguridad y orden en el lugar donde Silvana Preiser casi pierde su vida en enero pasado. Esta medida trajo inmediatos beneficios para vecinos y visitantes que pudimos comprobar: Mejoró notablemente la fluidez del tránsito debido al mayor espacio de circulación, se redujo notablemente la cantidad de eventos por ruidos molestos de conductores que estacionaban para escuchar música a todo volumen y agregó una cuota de seguridad para las familias que desean disfrutar del espacio verde de la plazoleta. Según comentaron los mismos vecinos del barrio, Personal de Tránsito tuvo que trabajar intensamente los primeros días de la implementación de la medida para instruir y avisar sobre la restricción del estacionamiento a los visitantes. Además de la aplicación de pintura roja en el cordón de toda la plazoleta, como acción adicional, se colocó cartelería de señalización y se extendió la zona preexistente reservada para estacionamiento adecuado de motos sobre Sáenz Peña. "Con espacios delimitados y claramente señalizados, no habrá confusiones sobre donde estacionar o no" comentó un vecino quien se lamenta del riesgo de la circulación de motos en espacios verdes donde juegan los niños, principalmente los fines de semana. "Desde que se aprobó la ordenanza, mayor cantidad de familias se acercan al campito, donde encuentran tranquilidad y ayudan a mantener la sana convivencia", dijo un vecino de la calle 25 de Mayo, quien agregó: "Por ahora empezó bastante bien, veremos cuánto dura… esperemos que el orden, y el respeto se imponga. No es que no queremos que venga gente al barrio, pero es cosa de todos los días que los inadaptados molesten con sus ruidos y groserías a los transeúntes. Muchos vecinos, directamente, nos vamos los fines de semana porque se pone insoportable. Entiendo que el barrio cambió, pero hay un límite, me parece". La presencia de Gendarmería y de Policía Motorizada refuerza la sensación de seguridad y orden que tanto reclamaban los vecinos, luego del accidente por el cual, en enero último, Silvana Preiser casi pierde la vida mientras caminaba por el lugar y fue embestida por un menor practicando una acrobacia con su moto.

También se extendió la zona preexistente reservada para estacionamiento adecuado de motos sobre Sáenz Peña.





La totalidad del cordón de la plazoleta Chaperouge fue pintado de rojo y se colocó cartelería de Prohibido Estacionar.



Una respuesta a los vecinos del barrio Dálmine

