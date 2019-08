Cantor (29 de enero 1926 - 27 de agosto 1994) Lugar de nacimiento: Buenos Aires Argentina. Si habría que elegir un personaje de los últimos treinta años del tango, sin ninguna duda surgiría el nombre del Polaco Goyeneche. No solo por tratarse de un cantor extraordinario, sino y fundamentalmente por ser el arquetipo de la última camada de esa estirpe y bohemia porteña. La expresividad del que conoce la esencia misma del tango, lo distinguen de todos los otros cantores de nuestro tiempo. El manejo de los acentos y los silencios, el arrastre de alguna palabra de la letra o el susurro intimista de un verso lo convierten en un vocalista irrepetible, imposible de ser confundido con otro. Su dicción era perfecta, aún en los últimos años de su vida cuando la decadencia de su voz, lejos de mellar su popularidad lo elevó a la categoría de mito viviente. Fue un excepcional cantor, que como muchos otros grandes tuvo diferentes gustos, pero todas memoriables. El Polaco inicia su carrera como cantor de la orquesta de Raúl Kaplún en 1944 a los dieciocho años. El 1952 y en esa misma condición continúa con Horacio Salgán junto al cantor Angel Díaz-El Paya, quien fuera responsable de su apodo y alguien muy importante en su carrera. Pocos años mas tarde en 1956 se convierte en el cantor de la orquesta de Aníbal Troilo todo un reconocimiento a su incipiente carrera. Este modo de nacer artísticamente es uno de los motivos por el cual Goyeneche entiende el tango como un músico, como un instrumento vocal tal cual lo hicieran los cantores del 40, afiatando su garganta y su fraseo en total armonía con la orquesta. Con el tiempo logra tal perfección, que se permitiría el lujo de iniciar una frase a destiempo, cadenciosamente para luego alcanzar las últimas notas al final del compás. Fue un cultor respetuoso del ritmo, en una época donde la mayoría de los solistas lo fusionaban a las baladas, a los boleros o a sofisticadas canciones con aire de tango. El repertorio de Goyeneche fue muy extenso y variado, los tangos bien antiguos y los más modernos desfilan en su trayectoria discográfica. Grabó: "El Motivo" (Pobre Paica) de Juan Carlos Cobián y Pascual Contursi y fue el primero en registrar "Balada para un loco" de Astor Piazzola y Horacio Ferrer. El polaco se apropió de muchos tangos clásicos. Por qué digo esto? Por la sencilla razón de haber recreado innumerables tangos cuyas versiones originales tenían nombre y apellido, estaban identificados con otros cantantes, y que a partir de su interpretación pasaron a ser emblemáticos de su repertorio. Tales los casos de "La última curda" y (Edmundo Rivero) "Naranjo en Flor" (Floreal Ruiz), "Que solo estoy (Raúl Berón) "Gricel y Garúa (Francisco Fiorentino) entre otros. También fue un gran intérprete del repertorio de Carlos Gardel. Sus versiones de "Lejana Tierra Mía", "Siga el Corso", "Volvió una noche", "Intimas" y "Pompas de jabón" son espectaculares. Cantó mejor que nadie los tangos "Afiches", "Maquillaje" y "Chau no va más" de Homero Expósito y relazó a una dimensión increíble "Naranjo en Flor". Resulta impresionante su versión de "Malena" y conmovedor el registro del tango "Discepolín", hitos en la poesía de Homero Manzi. En cuanto a Enrique Santos Discépolo hizo verdaderas recreaciones de "Soy un Arlequín y Cafetín de Buenos Aires". La propuesta de "María" de Cátulo Castillo sugiere una infinita dulzura en cuanto a "Pompas de Jabón" e "Intimas" después de Gardel las suyas son las mejores versiones. Y qué decir de "Garúa" y "Tú", "Cuando Tallan los Recuerdos". "Ya vuelvo" y tantos otros temas inolvidables. Fue admirador y amigo entrañable de Aníbal Troilo, como cantor de su orquesta graba 26 temas y unos años después ya solista, se vuelven a asociar en dos larga duración, titulados "El Polaco y yo y Te acordás Polaco?" Su carrera ascendente continúa con la dirección de los más grandes maestros de su época, Armando Pontier, Raúl Garello, Atilio Stampone, Baffa, Berlingieri y muchos otros. Se consagra como solista después de brillar como cantor de orquesta y curiosamente el fervoroso reconocimiento y la devoción del público llegarían a la madurez de su voz para no abandonarlo hasta su muerte. Fue grande entre los grandes y de la mano de Gardel y se sus "hermanos" Ignacio Corsini, Charlo, Francisco Fiorentino y Angel Vargas, su voz. Su "Garganta con arena" nos seguirá deleitando con el sabor del tango y el perfume cotidiano de las noches de Buenos Aires.





Rincon del Tango:

Hoy; Roberto Goyeneche, seudónimo "El Polaco"

Por Raúl Berra

