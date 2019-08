Efemérides del día de la fecha: 17 de Agosto

DÍA DEL ANIMAL SIN HOGAR Establecido por la "International Society for Animal Right" (ISAR) cada tercer sábado de agosto desde el año 1992 se realiza esta jornada con el objetivo de promover programas, ideas y compañas para solucionar la sobrepoblación de animales en las calles. Es por esto que en este día se realizan jornadas de adopción, vacunación y esterilización, charlas en colegios veterinarios y colectas benéficas. PASO A LA INMORTALIDAD DEL GENERAL JOSÉ DE SAN MARTIN José Francisco de San Martín y Matorras nació el 25 de febrero del año 1778 en Yapeyú, Corrientes. Permaneció en su tierra natal escasos años pues su padre, Juan de San Martín, fue trasladado a España para incorporarse en el regimiento de Málaga. Allí, en el año 1789, ingresó a la Infantería de Murcia como cadete y, dos años después, peleó su primera batalla en el norte de África contra los moros en la ciudad de Melilla y Orán. Las victorias se sucederían unas tras otras, haciendo que el joven soldado rápidamente subiera de rango, así a los 15 años asciende al grado de subteniente y para los 26 años ya era capitán del ejército del Rey. En el año 1810 llegan a sus oídos las noticias de que se había destituido al virrey y que se había creado la Primera Junta, inmediatamente renuncia a su carrera militar en España y junto a Carlos María de Alvear emprende la travesía a América. En el trayecto, paran en Londres, donde San Martín consigue el sable que lo acompaña en sus batallas. En el año 1812 llega al Virreinato y se encuentra con el Primer Triunvirato que, reconociéndole su grado de teniente coronel, le encarga la creación de un cuerpo de caballería; nace así, el Regimiento de Granaderos a Caballo. En el año 1913, San Martín y su regimiento realizan su primera acción militar en el denominado "Combate de San Lorenzo", en el mismo el coronel, al mando de 125 hombres, logrará su primera victoria frente a 300 realistas; es en este combate cuando el soldado Juan Bautista Cabral pierde la vida ayudando a San Martín que se había caído de su caballo. En el año 1817, el Ejército de Los Andes parte desde El Plumerillo, Mendoza, para llevar a cabo el cruce de los Andes. A su encuentro saldrían las tropas realistas que habían sido informadas previamente por los caciques de las tribus, el enfrentamiento armado culminó con la victoria de los independentistas en la "Batalla de Chacabuco". En 1818, la victoria en la "Batalla de Maipú" le dio a Chile la tan ansiada independencia y a San Martín la denominación de "Salvador de Chile". Dos años después, zarpa desde Valparaíso, Chile, hacia Perú; la presencia de "El Libertador" y sus constantes rechazos a las propuestas diplomáticas del virrey de Perú, Joaquín de la Pezuela, harán que éste renuncie y el 28 de julio de 1921 Perú declare su independencia. En su retorno a Buenos Aires es acusado de conspirador por lo que decide irse del país junto a su pequeña hija. En 1831 se radica en Grand Bourg, Francia. Finalmente en el año 1850 fallece en Boulogne-sur Mer, Francia, rodeado de sus seres queridos. Sus restos retornaron al país en el año 1880 y fueron depositados en el mausoleo de la Capilla Nuestra Señora de la Paz, donde permanecen hasta el día de hoy. LIONEL MESSI DEBUTA EN LA SELECCIÓN MAYOR ARGENTINA Un día como hoy en el año 2005, Lionel Messi debutaba en la selección mayor argentina contra Hungría. Con apenas 18 años, Lionel era señalado como un jugado con un futuro prometedor, ya había debutado con el Barcelona y su impecable actuación en el Mundial Sub-20 de Holanda le había dado el Balón de oro y la Bota de Oro. Aquel día la selección dirigida por José Pekerman se enfrentaba en Budapest contra los locales en preparación para el Mundial Alemania 2006; Maximiliano Rodríguez abrió el marcador, 11 minutos después, el húngaro Sandor Torghelle empató el partido. Mientras tanto Messi estaba expectante ante cualquier seña de Pekerman que le indicara su ingreso a la cancha, su tiempo llega a los 18 minutos del segundo tiempo cuando entra en reemplazo de Lisandro López; su participación en el partido fue efímera pues Vilmos Vanczák, se abalanzó sobre él y le tomó la camiseta, en el intento de salir del agarre, el rosarino extendió el brazo al cuello del húngaro, acción que le valió la expulsión. Messi dejó el campo de juego entre lágrimas y bronca. Un comienzo que no fue deseado por el jugador pero que terminó con el triunfo de la albiceleste 2 a 1 con gol de Gabriel Heinze.

Efemérides del día de la fecha: 17 de Agosto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: