El capitán del equipo violeta se refirió al campeonato que comienza y a este nuevo plantel de Villa Dálmine. En dos meses se cumplirán 15 años del debut en Villa Dálmine de un adolescente que, por entonces, tenía justamente 15 años. Desde entonces, ha pasado mucho en la carrera de Matías Ballini: se incorporó a las divisiones juveniles de Rosario Central, debutó en la Primera del Canalla, emigró al Girona de España, jugó también en Colón de Santa Fe y Atlético Tucumán, donde sufrió duras lesiones que logró superar. Pero lo que nunca cambió en el mediocampista fue el cariño por sus afectos; entre ellos, hacia el propio Villa Dálmine. Y entonces, ahí estará hoy nuevamente, encabezando por segunda temporada consecutiva a su equipo, con la "5" en la espalda, la cinta de capitán en el brazo y un total sentido de pertenencia con el club y la ciudad. Obviamente, ya no es aquel jovencito de 15 años que buscaba ganarse un lugar en las ásperas canchas de la Primera C. Ahora es el máximo referente del plantel, la voz de experiencia entre tantos jóvenes que han llegado al Violeta para este campeonato de la Primera B Nacional que ya está en marcha. "Yo debuté en Dálmine con 15 años, pero me sentía uno más de plantel. Así que cuando hablan de que se incorporaron muchos jóvenes este año, tengo muy claro qué pasa por la cabeza de ellos. Y a mí me genera mucha ilusión estar en un equipo con jugadores que tienen muchas ganas de progresar y cumplir sus sueños en el fútbol", remarcó Ballini ayer en diálogo con FM Radio City. A pesar de su "veteranía", Matías reconoce que, puertas adentro, están todos "ansiosos con ver el funcionamiento del equipo" que conduce Lucas Bovaglio. "Se hizo larga la espera, así que estamos con muchas ganas de arrancar y con las mejores expectativas". En la preparación, Villa Dálmine ha obtenido resultados positivos en los amistosos. Sin embargo, Ballini asegura que "todavía faltan pulir muchas cosas" para llegar a la mejor versión del equipo. "Fuimos de menor a mayor en los amistosos y vamos a necesitar partidos por los puntos y rodaje para seguir creciendo. No tengo dudas que vamos a mejorar con el correr de los partidos", afirmó. El capitán compartirá la mitad de cancha con Nicolás Del Priore y Denis Brizuela ("chicos de muy buen pie, que se saben acomodar en el campo") y desde allí intentará liderar la propuesta de Bovaglio: "Tenemos la idea de presionar, sí, pero sabemos que no lo podemos hacer los 90 minutos. Por eso será importante saber acomodarnos a los tiempos del partido y no perder el orden". Respecto al rival del debut, Matías advirtió que Instituto fue "estudiado por el cuerpo técnico" y que al igual que Villa Dálmine "también es un equipo con muchos jóvenes". Por eso, imagina "un partido muy físico, muy intenso, de ida y vuelta, intercambiando ataque por ataque". En ese sentido, resaltó que la apuesta del Violeta será "tratar de golpear de entrada, intentando apretar arriba". Finalmente, el capitán Violeta le dio mucha importancia a lo que Villa Dálmine pueda conseguir en Mitre y Puccini tanto en el arranque del campeonato como a lo largo de la temporada: "Nos tenemos que hacer fuertes de local, sea el rival que sea. Es una cancha difícil, porque es grande y hay equipos que pueden sentirlo".



BALLINI SERÁ EL GRAN REFERENTE DEL PLANTEL, POR EXPERIENCIA Y SENTIDO DE PERTENENCIA. HOY HABRÁ OTROS CUATRO PARTIDOS La temporada 2019/20 de la Primera Nacional comenzó el jueves por la noche con un empate que fue un verdadero "dolor de ojos": Chacarita igualó 0-0 como local ante All Boys en un partido correspondiente a la Zona 2 que se disputó a puertas cerradas y que se caracterizó por las imprecisiones. En tanto, anoche, al cierre de esta edición, se disputaban dos partidos que abrían la Zona 1: Estudiantes de Río Cuarto vs Temperley y Mitre de Santiago del Estero vs Estudiantes de Buenos Aires. Hoy, por esa misma Zona 1 se jugarán otros dos encuentros: el ascendido Atlanta vs Independiente Rivadavia de Mendoza (desde las 13.05) y Belgrano de Córdoba vs San Martín de San Juan (18.00), en duelo de descendidos de la Superliga. Por la Zona 2, además de Villa Dálmine vs Instituto, también se enfrentarán: Brown de Adrogué vs Atlético Rafaela (12.00) y Sarmiento de Junín vs Santamarina de Tandil (15.30) #VillaDálmine Hoy, si las lluvias lo permiten, debutará en la Primera Nacional 2019/20 como local frente a Instituto de Córdoba desde las 15.30 horas. pic.twitter.com/TBAsk1Jb8J — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 17, 2019

