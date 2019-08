La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 17/ago/2019 El Historial:

Villa Dálmine Vs. Instituto

Villa Dálmine pone en marcha un nuevo sueño ENCUENTRO Nº 14: En 13 partidos se registraron 3 triunfos Violetas, 4 empates y 6 victorias para La Gloria. Villa Dálmine marcó 12 goles, mientras que Instituto convirtió 16. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 7 veces: el Violeta ganó 3 partidos (8 goles); e Instituto triunfó 3 veces (8 goles). Empataron un juego. COMO LOCAL INSTITUTO. Jugaron 6 veces: 3 victorias del equipo de la Docta (8 goles) y 3 empates. Villa Dálmine no ganó en Córdoba (4 goles). APOSTILLAS: Villa Dálmine acumula dos partidos sin perder ante Instituto, con una victoria y un empate. GOLEADORES DE VILLA DALMINE (12): Francisco Fydriszewski (2), Ijiel Protti (2), Oscar Barrios, Adolfo Buonamicci, Matías Nouet, Gabriel Sanabria, Lucas Favalli, Juan Manuel Mazzocchi, Ramiro López y Federico Jourdan. GOLEADORES DE INSTITUTO (16): Mario Baralle (2), Rubén Morelli (2), Guido Mainero (2), Marcelo Díaz, Alberto Galucci, Mario Ghirardo, Sergio Bonfigli, Pablo Soda, Gustavo Gotti, Pablo Magnin, Esteban Orfano y Ezequiel Bonacorso. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL En el inicio de la temporada pasada (2018/19), Villa Dálmine venció 3-0 como local a Instituto en un partido jugado el sábado 25 de agosto de 2018. La síntesis fue la siguiente: VILLA DÁLMINE (3): Juan Ignacio Dobboletta; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Marcos Martinich, Juan Ignacio Alvacete; Emanuel Molina, Matías Ballini, Federico Jourdan; Mariano Miño; Martín Comachi e Ijiel Protti. DT: Felipe De La Riva. SUPLENTES: Juan Pablo Lungarzo, Federico Recalde, Renzo Spinaci, Lucas Cuevas, David Gallardo, Francisco Nouet y Marcelo Estigarribia. INSTITUTO (0): Fabricio Henricot; Santiago Moyano, Facundo Agüero, Víctor López, Franco Canever; Facundo Affranchino, Sebatián Navarro, Javier Mendoza; Leandro Vella, Pablo Vegetti y Emiliano Ellacopulos. DT: Darío Franco. SUPLENTES: Leandro De Bórtoli, Emiliano Endrizzi, Franco Flores, Malcom Braida, Ignacio Antonio, Mateo Klimowicz y Mateo Bajamich. GOLES: ST 23m Federico Jourdan (VD) y 27m y 44m Ijiel Protti (VD). CAMBIOS: ST 11m Braida x Ellacopulos (I); 21m Estigarribia x Comachi (VD); 27m Klimowicz x Vella (I); 31m Antonio x Moyano (I); 37m Spinaci x Molina (VD) y 42m Recalde x Miño (VD). AMONESTADOS: Martinich y Alvacete (VD); Mendoza (I). CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Héctor Paletta. ASISTENTES: Nicolás Bravo y Gisela Bosso



