La programación se divide entre las canchas de Las Campanas, La Josefa y Leones Azules. La 14ª fecha del Torneo Oficial de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol fue programada entre domingo y lunes, aprovechando la jornada no laborable de ese día. Así, seis de los ochos partidos que fueron pautados se jugarán el domingo, mientras que los dos restantes serán el lunes (ver recuadro). Por la Zona A, esta tercera fecha de la segunda rueda presenta cuatro encuentros programados, dado que Villa Dálmine vs Deportivo San Cayetano no fue pautado. La última presentación del Violeta fue objetada por su rival Mega Juniors, debido a la supuesta inclusión de jugadores que no estaban en la lista de buena fe. Así, Villa Dálmine perdería los puntos y las posiciones de este grupo quedarían encabezadas por Defensores de La Esperanza con 28 unidades. Después se ubicarían Villa Dálmine y Mega, con 27; Deportivo San Cayetano y Deportivo San Cayetano, con 20; Lechuga, con 18; Desamparados, con 12; Malvinas con 9; Juventud Unida, con 8; El Junior, con 5; y Deportivo Río Luján, con 4 (se retiró del certamen). En tanto, en la Zona B, el líder es Atlético Las Campanas, con 26 puntos. Le siguen: 2) Otamendi, con 24; 3) Albizola, con 22; 4) La Josefa, con 20; 5) Barrio Lubo, con 18; 6) Villanueva, con 16; 7) Atlético Las Praderas y Real San Jacinto, con 13; 9) Las Palmas, con 6; 10) Leones Azules, con 5; y 11) Puerto Nuevo, con 4 (se retiró del certamen).

SAN FELIPE SE MEDIRÁ CON MEGA JUNIORS EN UNO DE LOS ENCUENTROS MÁS ATRACTIVOS QUE TENDRÁ LA ZONA A. PROGRAMACIÓN FECHA 14 DOMINGO - 11.00 horas: Defensores de La Esperanza vs Lechuga / En Las Campanas - 11.00 horas: Real San Jacinto vs Las Campanas / En Leones Azules - 13.30 horas: Barrio Lubo vs Albizola / En Las Campanas - 13.30 horas: El Junior vs Juventud Unida / En Leones Azules - 16.00 horas: La Josefa vs Las Palmas / En La Josefa - 16.00 horas: Mega Juniors vs San Felipe / En Las Campanas LUNES - 18.30 horas: Las Praderas vs Leones Azules / En Las Campanas - 20.30 horas: Desamparados vs Malvinas / En Las Campanas POSTERGADO: Villa Dálmine vs Dep. San Cayetano NO SE JUEGA: Villanueva PG - Puerto Nuevo PP

