Nueva jornada del Torneo Femenino

Este sábado se disputará la 17ª fecha (sexta de la segunda rueda) del Torneo Femenino de la Liga Campanense de Fútbol. Será en cancha de Leones Azules, en Otamendi, con la siguiente programación: Mega Juniors vs Las Palmas "A" (9.45), Leones Azules vs Otamendi (11.00), Las Palmas "C" vs Defensores de La Esperanza (12.15), Villanueva vs Atlético Las Praderas (13.30), Deportivo San Felipe vs La Josefa (14.45) y Las Palmas "B" vs Juventud Unida (16.00).

El líder del certamen es Juventud Unida, con 38 puntos. Después se ubican: Otamendi, con 33 puntos; Las Palmas "B" con 32; Las Palmas "A", con 31; y La Josefa, con 30. De este grupo de punta, Otamendi y Las Palmas "A" tienen un encuentro suspendido, cuando igualaban sin goles al término de la primera parte.