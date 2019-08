La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 17/ago/2019 Primera D:

Fue ayer por la mañana en Gerli, donde cayó 1-0. Sin embargo, la dupla técnica se volvió con muy buenas sensaciones respecto al rendimiento del Portuario. A tres semanas del inicio del Torneo Apertura de la Primera D, el plantel de Puerto Nuevo disputó ayer un nuevo amistoso de preparación. Esta vez enfrentó como visitante a El Porvenir, equipo de la Primera C, que se impuso 1-0 a lo largo del encuentro desarrollado en Gerli. Sin embargo, más allá del resultado, desde el cuerpo técnico encabezado por Carlos Pereyra y Norberto Silvero destacaron el rendimiento del Portuario en este partido, tanto por la actuación colectiva como por la elaboración de jugadas de riesgo que, lamentablemente, no pudieron ser concretadas. "Nos faltó ser efectivos, pero demostramos que vamos por el buen camino", le contó "Jetín" Pereyra a La Auténtica Defensa sobre este ensayo frente a El Porvenir. La formación del Auriazul estuvo conformada por Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodriguez, Lautaro Cuenos, Nahuel Jerez, Ezequiel Ramón; Sebastián Palacios, Kevin Redondo, Agustín Campana (ex Huracán), Mariano Filiosi; Nazareno Gómez y Brian Fassone. Luego ingresaron: Nicolás Colombano (por Redondo), Rodrigo Herrera (por Palacios), Agustín Monteleone (por Gómez), Sandro Areco (por Jérez), Nicolás Menéndez (por Fassone), Uriel Huarte (por Ramón) y Esteban Montesano (por Díaz Peyrous). Con este amistoso, el plantel Auriazul llegó a la decena de encuentros de preparación en esta pretemporada, después de los disputados anteriormente frente a Quilmes, Deportivo Armenio, Luján, un combinado de jugadores libres, Central Ballester, Villa Dálmine, Deportivo Morón, Victoriano Arenas y Sarmiento de Zárate.

