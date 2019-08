La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 17/ago/2019 Automovilismo:

Hoy comienza la séptima fecha del campeonato y el piloto campanense buscará volver a sumar después de ser excluido de la carrera de Salta. Para este sábado están previstas dos sesiones de entrenamientos y la clasificación. Mañana, en tanto, será la final. "Tengo la ilusión de hacer mi mejor carrera en la categoría", aseguró. La séptima fecha del campeonato 2019 del Súper TC2000, la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional, se pondrá en marcha hoy en el autódromo de San Nicolás, donde el campanense Matías Milla se prepara para volver a ser uno de los grandes protagonistas de la divisional. Con su Renault Fluence #28, el piloto de nuestra ciudad se encuentra en la quinta posición del campeonato y llega a esta carrera después de haber sido excluido de la fecha anterior en Salta por un toque con Bernardo Llaver (Chevrolet), en una polémica decisión que le restó puntos para estar más cerca de los líderes de la temporada. Hasta el momento, su compañero Leonel Pernía encabeza el certamen con 100 puntos, pero cada vez con menos margen respecto a Matías Rossi (Toyota), quien ganó las últimas dos fechas y ya cuenta con 87 unidades. En tercer lugar quedó ahora Facundo Ardusso (Renault) con 82; y cuarto aparece Julián Santero (Toyota), con 65. Esta pelea entre Renault y Toyota ha dominado la categoría a lo largo de este año y para no ceder ninguna ventaja, la marca japonesa hará debutar en esta fecha un tercer Corolla, que estará a cargo del experimentado Mariano Altuna con el fin de contar con una herramienta más en la discusión del campeonato. Y, por qué no, equiparar "la mano" que Milla le ha dado a Pernía y Ardusso. De hecho, el campanense hizo un gran trabajo como "escudero", cuidándole la espalda al líder del certamen en la última fecha en Salta. "Lo hubiera hecho por Ardusso también. En el equipo hay un Director Deportivo que es Miguel Ángel Guerra y estoy a disposición del mismo desde la carrera disputada en Villicum. Llegué al equipo y fui muy bien recibido, pero tengo en claro que este año deberé aportar mi granito de arena para la marca. A veces se me complican las carreras, pero no me molesta", explicó Milla al respecto en una nota que le brindó a Carburando. A su vez, el campanense se refirió a la incorporación de Altuna que hizo la marca japonesa: "Toyota se ha dado cuenta que estaba en clara desventaja numérica para la definición del campeonato. Agregó un gran piloto y las especulaciones no van a ser tantas. Entiendo que se van a ver grandes carreras". El piloto de nuestra ciudad se mostró dolido por los puntos que perdió en la quinta fecha en Paraná (un problema lo retrasó al 7º puesto después de haber contado con un gran auto todo el fin de semana) y por la exclusión en Salta. "Eran puntos importantes, no para el campeonato, pero claramente sí para mis objetivos personales", señaló. Sin embargo, Milla se mostró optimista para lo que se viene: "Nunca he tenido una herramienta como la que dispongo este año y eso me permite medirme de igual a igual con cualquier piloto de la categoría. Por ejemplo, en Salta, en un trazado que no conocía, logré mi mejor clasificación en Súper TC2000. Estoy muy ilusionado con lo que viene porque atrás de todo este proyecto hay un gran equipo y solo tengo que concentrarme en dar el cien por ciento de mi capacidad en pista. A San Nicolás voy con ganas de revancha: es un trazado que ya conozco y tengo la ilusión de ir por mi mejor carrera en la categoría". El circuito nicoleño se ubica en un predio de 123 hectáreas sobre la autopista Buenos Aires-Rosario, a la altura del kilómetro 225, donde también funcionarán en distintos momentos del año otras ferias comerciales y culturales como ExpoAgro. El trazado cuenta con una extensión de 4.000 metros. Fue inaugurado el año pasado por el Súper TC2000, en una fecha en la que Ardusso se quedó con la pole position el sábado, aunque luego no llegó al podio: el ganador fue Mariano Werner con Peugeot, superando a los Chevrolet de Agustín Canapino y Bernardo Llaver. En este 2019, la programación de la fecha indica que hoy sábado habrá dos sesiones de entrenamiento (una a las 9.25 y otra a las 13.10) y que a las 16.10 se pondrá en marcha la clasificación, que se definirá desde las 16.35 con la súper clasificación que protagonizarán los seis mejores tiempos. En tanto, el domingo habrá pruebas libres desde las 9.20, mientras que a las 12.00 será la final. Televisan TyC Sports y Canal 13.

