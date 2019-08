PICÓ EL BICHO Ayer, en el inicio de la tercera fecha de la Superliga, Argentinos Juniors venció 3-2 como local a Banfield con goles de Batallini, Lollo (en contra) y Hauche y consiguió su primera victoria del campeonato. Para el Taladro descontaron Vittor (1-2) y Fontana (2-3). En tanto, al cierre de esta edición se enfrentaban Talleres de Córdoba vs Central Córdoba de Santiago del Estero. RIVER VS RACING La tercera fecha de la Superliga continuará hoy con tres partidos, destacándose el clásico entre Racing Club y River Plate que se jugará a partir de las 20.00 horas en Avellaneda. Además, a las 17.45 habrá choque de líderes: San Lorenzo vs Rosario Central (ambos están con puntaje perfecto). En tanto, la jornada se abrirá con Newells vs Unión (15.30). Mañana domingo jugarán: Patronato vs Huracán (11.00), Defensa y Justicia vs Arsenal (15.30), Lanús vs Vélez Sarsfield (17.45) y Boca Juniors vs Aldosivi (20.00). Mientras que el lunes lo harán: Atlético Tucumán vs Godoy Cruz (15.30), Colón vs Gimnasia de La Plata (17.45) y Estudiantes de La Plata vs Independiente (20.00). EL RETORNO DE GAGO A ocho meses de su último partido oficial y después de recuperarse de la rotura del tendón de Aquiles que sufrió en la final de la última Copa Libertadores, el mediocampista Fernando Gago volverá a concentrar para un partido. Así lo decidió Gabriel Heinze de cara al duelo que Vélez afrontará mañana desde las 17.45 frente a Lanús como visitante. PRIMERA B METRO Ayer, en la continuidad de la segunda fecha del Torneo Apertura, Defensores Unidos venció 1-0 como local a San Telmo, mientras que Flandria superó 3-1 como visitante a Argentino de Quilmes. De esta manera, ambos conjuntos lideran la tabla con 6 puntos. Además, también ayer, Villa San Carlos derrotó 1-0 a J.J. Urquiza. Y antes, el jueves, Fénix le había ganado 1-0 a Sacachispas. Hoy juegan: Almirante Brown vs Colegiales, UAI Urquiza vs Tristán Suárez y Comunicaciones vs San Miguel (todos desde las 15.30). DERROTA SIN MESSI En el inicio del campeonato 2019/20 de la Liga de España, Barcelona perdió 1-0 como visitante frente a Athletic Bilbao (gol de Aduriz a los 44 del ST). En el conjunto culé no jugó Lionel Messi, quien se recupera de las molestias que arrastra en el sóleo de la pierna derecha.

Breves: Fútbol

