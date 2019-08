P U B L I C



La rápida intervención de Bomberos Voluntarios evitó que el fuego se expandiera a toda la propiedad. Una casa del barrio Banco Provincia sufrió un incendio este sábado en una de sus habitaciones, aunque el accionar de Bomberos Voluntarios lograron aplacarlo antes de que se extienda al resto de la casa. El hecho sucedió en una propiedad de avenida Balbín entre las calles Berutti y Castilla. Según trascendió, los habitantes de la casa no se encontraban: fue una vecina a cargo de alimentar a la mascota de la propiedad la encargada de abrirle a los bomberos para que pudieran combatir el fuego. Tras minutos de intenso trabajo, finalmente las llamas pudieron ser apagadas. Dentro de la habitación, todo habría sido reducido a cenizas. Por fortuna, el fuego no llegó a amenazar ninguna propiedad aledaña. Del operativo de emergencia participaron los móviles de Bomberos Voluntarios 48, a cargo de Jonatán Craviotto, y 31, al mando del comandante del cuerpo, Roberto Miranda. Además, estuvo presente en el lugar un móvil de la Policía Local. No se registraron heridos, por lo que SAME no fue requerido.

No había nadie en la casa: una vecina debió darles autorización a los bomberos para ingresar.

#PorSiTeLoPerdiste ayer a las 14:10 incendio de vivienda en Balbín esquina Castilla, se inició en la planta alta, una vecina dio aviso. Bomberos móvil 48 a cargo de Jonathan Craviotto y móvil 31 a cargo del Comandante Roberto Miranda. Policía Local of. Payer. No hubo heridos pic.twitter.com/Ujn3yMnONm — Daniel Trila (@dantrila) August 18, 2019

Se incendia una casa en el barrio Banco Provincia

