Choque de dos autos en Arenales y Jean Jaures

Un hombre de 62 años debió ser trasladado al Hospital por el servicio de emergencias SAME. Ayer en horas del mediodía colisionaron en Arenales y Jean Jaures un Volkswagen Trend y un Ford Ka, hecho que dejó como saldo un hombre de 62 años herido. La víctima, único ocupante del Ka, debió ser trasladada por el servicio de emergencias SAME al Hospital Municipal San José. Sin embargo, no revestiría heridas de gravedad. En tanto, el conductor del Trend resultó ileso. Según trascendió, se desplazaba a gran velocidad debido a que estaba respondiendo a una emergencia laboral. Del operativo de emergencia participaron además de SAME, Comando Patrulla y Bomberos Voluntarios. Ambos vehículos sufrieron daños de consideración.

Los daños en ambos vehículos da una pista de la fuerza del impacto.

#Dato ayer 12:30hs en Jean Jaures y Arenales un estruendoso choque involucró a un VW Gol Trend y un Ford ka, el conductor del Ka, de 62 años fue trasladado al hospital por SAME, el conductor del Gol resultó ileso, Comando Zona 3 señalizó resguardando los vehículos. pic.twitter.com/p30hyAarwZ — Daniel Trila (@dantrila) August 18, 2019

