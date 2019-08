La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/ago/2019 Receso laboral:

Sin actividad municipal el lunes







Las dependencias administrativas permanecerán cerradas al público. No obstante, se garantizará la prestación de los servicios públicos indispensables y/o ininterrumpibles como salud y seguridad. El Municipio informó que el lunes 19 ha sido declarado día no laborable con fines turísticos, por lo que se dispuso receso laboral para todo su personal. La medida fue anunciada por el Ejecutivo Municipal, a través del decreto Nº 684. No obstante, se arbitrará las medidas necesarias a los efectos de asegurar la prestación de los servicios públicos indispensables y/o ininterrumpibles, tales como salud, seguridad y otros sectores de imprescindible funcionamiento. El Municipio retomará su actividad normalmente el martes 20 de agosto.



Receso laboral:

Sin actividad municipal el lunes

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: