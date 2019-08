La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/ago/2019 Aduana y Comercio Exterior: 2 Cuatrimestres en 1







El Instituto Superior Armonía abrió la inscripción para comenzar a estudiar la Tecnicatura en Superior en Aduana y Comercio Exterior y no perder el año lectivo. "Por las características de nuestra región, tiene una rápida salida laboral", señaló Patricia Cretacotta. De amplia salida laboral en nuestra región, dado que en términos de volumen la Aduana Campana es la segunda en importancia del país después de la de Buenos Aires, la Tecnicatura Superior en Aduana y Comercio Exterior tiene 3 años de duración y se cursa de lunes a jueves de 19:15 a 22:30. "Se trata de una oferta educativa pensada para aquellos estudiantes que, por diferentes razones, no pudieron inscribirse en marzo. Tendrán que poner un esfuerzo adicional, claro, pero estamos hablando de no perder el año", comenta Patricia Cretacotta, responsable del Instituto Superior Armonía, sobre la posibilidad de iniciar a estudiar la carrera durante el mes en curso. Según explicó Cretacotta, el plan de estudios incluye prácticas y pasantías profesionalizantes, y finalizados los estudios, "el graduado podrá desempeñarse en forma independiente como Despachante de Aduana, o en relación de dependencia en los departamentos de Comercio Exterior de empresas u organismos oficiales, o en aduanas domiciliarias, tomando decisiones o asesorando en materia de régimen de operativa aduanera y comercio internacional. Por las características de nuestra región, tiene una rápida salida laboral". Por las características de la carrera, el egresado se encontrará habilitado para acceder a la matrícula de Despachante de Aduana y Agente de Transporte Aduanero, ante la Administración Nacional de Aduanas. Para mayor información, los interesados pueden llamar al 447354 o dirigirse personalmente a Vicente López 730, esquina Ameghino, sobre la barranca.

La carrera es de 3 años. Incluye pasantías y prácticas profesionalizantes. Habilita para acceder a la matrícula de Despachante de Aduana y Agente de Transporte Aduanero.



