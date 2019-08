SE COMPLETA LA 1ª FECHA Los Estudiantes de Río Cuarto y Buenos Aires y Atlanta comenzaron con el pie derecho en la Zona 1. Mientras que en la Zona 2, Villa Dálmine fue el único que ganó hasta el momento. La primera fecha de la Primera Nacional ya tiene un postergado, dado que Almagro y San Martín de Tucumán no podrán jugar hoy, dado que el Ciruja, próximo rival de Villa Dálmine, no pudo viajar hacia Buenos Aires. El resto de los partidos de esta jornada inaugural se completará entre hoy y mañana. ZONA 1 Este grupo comenzó en la noche del viernes, con victoria de los dos Estudiantes, dos de los equipos que ascendieron a la divisional para esta temporada. El de Río Cuarto venció 3-0 como local a Temperley, mientras que el de Buenos Aires sorprendió a Mitre en Santiago del Estero al imponerse 1-0 a pesar de jugar todo el ST con un hombre menos. Ayer, en tanto, Atlanta tuvo un debut furioso: goleó 4-1 como local a Independiente Rivadavia de Mendoza. Mientras que en duelo de descendidos de la Superliga, Belgrano de Córdoba le empató sobre el final a San Martín de San Juan (Pablo Vegetti marcó el 1-1 a los 44 del ST). Hoy domingo jugarán: Guillermo Brown de Puerto Madryn vs Barracas Central (15.05) y Alvarado de Mar del Plata vs Agropecuario (18.00). Y mañana lunes lo harán: Nueva Chicago vs Deportivo Morón (15.30) y Ferro Carril Oeste vs Platense (21.05). ZONA 2 Hasta el momento, Villa Dálmine es el único ganador que tiene esta zona. Es que los otros tres partidos terminaron en empates. El jueves, Chacarita terminó sin goles como local ante All Boys; y ayer, Brown de Adrogué igualó 1-1 con Atlético Rafaela, mientras que Sarmiento de Junín y Santamarina de Tandil finalizaron también sin goles. La programación continuará hoy con: Deportivo Riestra vs Gimnasia de Jujuy (15.30), Gimnasia de Mendoza vs Defensores de Belgrano (16.00) y Tigre vs Quilmes (17.05). Y quedó postergado el duelo entre Almagro y San Martín de Tucumán. Venció 2-0 a Instituto como local con goles de Catriel Sánchez y Marcos Arturia, uno en cada tiempo. El Violeta generó las mejores oportunidades ante un rival que por momentos le quitó la pelota y lo complicó. Su próximo compromiso será el domingo 25 frente a San Martín de Tucumán. La importancia del primer paso, en casa, ante su gente. Y con un equipo renovado, con muchos jóvenes que buscan afirmarse en el profesionalismo en una categoría tan difícil y competitiva como la Primera Nacional. El triunfo 2-0 que consiguió ayer Villa Dálmine en su debut frente a Instituto es el mejor punto de partida para un conjunto que todavía tiene mucho por afianzar y también por desarrollar. Una victoria de mucho valor, sobre todo en lo anímico y en la construcción de su imagen, tanto para el simpatizante Violeta como para los futuros rivales. En esta primera presentación, los dirigidos por Lucas Bovaglio dejaron en claro cuál es la idea del entrenador: presión alta, recuperación rápida y, a partir de virtudes técnicas, ataques veloces, explotando especialmente a dos extremos como Brener y Gallardo, ambos con mucha tendencia al desequilibrio individual. Del mismo modo, el debut también dejó en claro que se trata de un conjunto que no se siente cómodo sin la pelota y, mucho menos, cuando se la manejan y debe retrasarse para defender. Fue entonces cuando Ballini no encontró socios, porque a Del Priore y Brizuela les costó hallar marcas. Encima, Instituto fue un equipo que manejó muy bien el balón y que mostró muchos movimientos y combinaciones para filtrar pases entre líneas. Pero los partidos se ganan en las áreas y allí estuvo mejor el Violeta. No sólo generó más y mejores situaciones, sino que convirtió dos de ellas (gran acción de Sánchez en la primera; oportunismo de Arturia en la segunda). Y en las inmediaciones de Ojeda supo resolver los avances visitantes y contó con la complicidad rival cuando la chance fue muy clara (Bajamich remató muy alto en el inicio del complemento, en la mejor oportunidad de La Gloria). Quizás, las mayores dudas que dejó la última línea aparecieron con esos centros cruzados que tanto daño causaron la pasada temporada. Por ello, en líneas generales, Villa Dálmine se quedó con una victoria justa ante un rival que llegó a Campana a proponer y a disputar un partido abierto, una situación que no se repetirá en muchas ocasiones. Por lo pronto, al Violeta se le vendrá ahora una de las excursiones más complejas que ofrece este campeonato: el próximo domingo enfrentará como visitante a San Martín de Tucumán. Pero lo hará con la tranquilidad de haber aprobado su primer examen. EL PARTIDO Villa Dálmine saltó a la cancha con la formación esperada en cuanto a los nombres y el dibujo táctico (4-3-3), dado lo que había mostrado Bovaglio en los amistosos de pretemporada. Y buscó de entrada presionar. Mucho. Cuando asumía el control del balón, estuvo predispuesto a llegar rápido a los extremos, donde Gallardo y Brener atacaban a los laterales visitantes. Y cuando no tenía la pelota, el Violeta se agrupaba 4-1-4-1 y desde ese ordenamiento intentaba salir rápido hacia adelante para ahogar de manera conjunta la idea de Instituto de salir prolijo desde su arquero. Así, en los primeros minutos, se vieron algunas imprecisiones de La Gloria que podrían haberle costado caro al elenco cordobés. Y las primeras situaciones de riesgo llegaron poco después: a los 8, Ballini cabeceó solo un córner ejecutado por Brener desde la derecha y la pelota salió pegada al palo; y a los 10, Gallardo enganchó hacia adentro y sacó un remate que Salort contuvo sin mayores inconvenientes. Con el correr de los minutos, el visitante se fue acomodando al terreno de juego (muy blando por las lluvias de la madrugada y la mañana) y a sostener mejor el balón. Por eso, la presión del local se fue desinflando y el trámite empezó a ofrecerle mejores opciones de contragolpe que desde la tenencia. Por esa vía, a los 19, generó un peligroso tiro libre que ejecutó Brener y que salió muy cerca del palo. Dos minutos después llegaría la apertura del marcador en una acción que comenzó con imprecisiones de Ojeda y Ballini en una salida dificultosa y que obligaron a Maciel a reventar el balón en dirección a Sánchez, quien aprovechó la lenta reacción de Agüero y Erpen, guapeó, se metió en el área y se tomó el tiempo justo para definir desde un ángulo muy ajustado, evitando así el achique de Salort. El gol envalentonó nuevamente al equipo de nuestra ciudad y, sobre todo, a Sánchez, quien a los 24 desbordó por derecha y sobre la línea de cal, dentro del área, ensayó un buscapié que impactó en el primer palo, cuando Salort ya había dado un paso adelante. Pero hacia la media hora de juego, Instituto fue asumiendo el dominio total del balón y el territorio ante un Villa Dálmine que eligió retrasarse y que tuvo dificultades para encontrar marcas ante los buenos movimientos del visitante. Las combinaciones que lograba La Gloria para verticalizar el juego obligaron a que Banegas, Sansotre y Ojeda debieran intervenir en última instancia para abortar situaciones que traían consigo mucho riesgo. Instituto monopolizó el balón, aprovechando también las imprecisiones del Violeta para salir del fondo. Por ello, los contragolpes del local fueron apenas dos. Eso sí: ambos muy peligrosos y con Gallardo como protagonista principal. A los 35, el santafesino escapó por izquierda y asistió a Brizuela, quien se metió al área con dos enganches, pero chocó con una buena respuesta de Salort cuando punteó el balón al segundo palo. Y a los 45, Gallardo dejó atrás a Bajamich y después a Agüero, pero cuando se metió en el área buscó la asistencia a Brener (interrumpida por un cierre de Canever) en vez del remate al segundo palo. Así, Villa Dálmine se fue al entretiempo sabiendo que tenía la ventaja a su favor, pero que debía recuperar la tenencia del balón y, sobre todo, ordenarse mejor para contrarrestar los movimientos ofensivos de Instituto. En ese sentido, a Del Priore y Brizuela les costó mucho hallar marcas, mientras que Ballini terminó, por momentos, muy metido entre Maciel y Martínez. Pero el inicio de la segunda mitad fue una continuidad del final de la primera. Con precisión y buenos desmarques, La Gloria siguió dominando pelota y el territorio. Y causándole muchos problemas al Violeta. Incluso, a los 5 minutos, Bajamich hizo la diagonal entre los centrales locales, recibió el balón filtrado y para fortuna campanense definió muy mal de cara a Ojeda (remató alto). Recién hacia los 15 minutos, los dirigidos por Bovaglio pudieron dividirle la tenencia al elenco cordobés y a partir de un contragolpe lograron torcer un trámite que no les sentaba cómodo. En ese ataque rápido, Banegas llegó hasta el fondo y exigió a Salort, que tras el rebote se volvió a lucir para tapar el remate de Gallardo. De allí en adelante, el Violeta pudo jugar en terreno ajeno y encontrar profundidad también. A los 17, Sánchez se demoró en definir después de una buena habilitación de Brener; a los 18, el mismo Brener rompió la última línea visitante tras gran pase de Del Priore, pero remató ancho cuando llegaba solo Gallardo por el segundo palo; y a los 22, otra vez Brener desequilibró por derecha y lanzó un centro cruzado que Gallardo no pudo atropellar ante el cierre de Gutiérrez. Con el trámite nivelado, Villa Dálmine creció en diferentes aspectos y también desordenó a Instituto, que con los cambios perdió elaboración y se fue exponiendo cada vez más. En ese contexto llegó el gol que liquidó el pleito: a los 32, el desequilibrante Gallardo lideró la contra por izquierda, Del Priore le dio continuidad después de que le pellizcaran el balón al santafesino y abrió para Brener, cuyo centro buscó la llegada de Banegas por el centro del área, pero terminó servido en bandeja para Arturia tras el rebote que dio el arquero Salort. Así, el reemplazante de Sánchez (salió con una molestia muscular) no tuvo más que definir con el arco a su disposición para establecer el 2-0 que sería final. Entonces, Mitre y Puccini se sacó definitivamente de encima los nervios del debut y empezó a disfrutar de una victoria que le permite comenzar esta temporada con el envión anímico necesario para acompañar las ilusiones de todo nuevo camino. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (2): Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Nicolás Del Priore, Matías Ballini, Denis Brizuela; Fabricio Brener, Catriel Sánchez y David Gallardo. DT: Lucas Bovaglio. SUPLENTES: Juan Ignacio Dobboleta, Santiago Moyano, Juan Ignacio Alvacete, Federico Recalde, Brian Orosco, Álvaro Veliez y Marcos Arturia. INSTITUTO (0): German Salort; Misael Gutiérrez, Facundo Agüero, Facundo Erpen y Franco Canever; Rodrigo Garro, Ignacio Antonio y Damian Arce; Mateo Bajamich, Martín Pino y Malcom Braida. DT: César Zabala. SUPLENTES: Lautaro Petruchi, Franco Flores, Gastón Yabale, Emiliano Endrizzi, Facundo Silva, Nicolás Watson y Manuel Liendo. GOLES: PT 21m Catriel Sánchez (VD). ST 32m Marcos Arturia (VD) CAMBIOS: ST 23m Liendo x Bajamich (I); 25m Arturia x Sánchez (VD); 27m Silva x Garro (I); 40m Watson x Braida (I) y Veliez x Gallardo (VD); 44m Recalde x Brizuela (VD). AMONESTADOS: Del Priore (VD); Erpen, Watson y Bajamich (I) CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Yael Falcón Pérez.

LA CELEBRACIÓN DE CATRIEL SÁNCHEZ, AUTOR DEL PRIMER GOL VIOLETA DE LA TEMPORADA.





EL SALTO DE NAHUEL BANEGAS: EL LATERAL IZQUIERDO PASÓ DE PUERTO NUEVO AL NACIONAL. Y CUMPLIÓ EN SU DEBUT.





LA DEFINICIÓN DE CATRIEL SÁNCHEZ PARA ABRIR EL MARCADOR.

LA PRIMERA FORMACIÓN DE VILLA DALMINE EN ESTE CAMPEONATO. BOVAGLIO: "EL BALANCE ES MUY POSITIVO" El DT Violeta analizó los puntos positivos y negativos del debut de su equipo . En su primera conferencia de prensa post-partido como DT de Villa Dálmine, Lucas Bovaglio mostró su predisposición y claridad habitual para analizar el triunfo 2-0 conseguido frente a Instituto: "El resultado es, obviamente, positivo. Y con todo el contexto que rodeaba a este debut, el balance es muy positivo. El equipo hizo un buen partido, a pesar que hubo momentos en los que el rival nos quitó la pelota y estuvimos incómodos. Aunque no pasamos grandes sofocones, nos desordenamos y empezamos a correr mal. Recién en el segundo tiempo, con el partido más equilibrado, Instituto pudo ser más profundo en alguna llegada y tuvimos la suerte de salvarnos", explicó el entrenador al respecto. "Salimos a buscarlos bien arriba e hicimos un desgaste muy importante. Sentimos ese esfuerzo, empezamos a ceder la iniciativa y a correr mal, que fue lo más preocupante, porque ellos tienen jugadores de muy buen pie y empezaron a encontrar espacios. Nuestro desorden pasaba porque Matías estaba muy solo en el medio y los volantes internos estaban muy altos, porque queríamos seguir presionando, que era la orden. Pero físicamente no lo podíamos hacer. Por eso, en el entretiempo hablamos para que Del Priore y Brizuela estén más cerca de Ballini y que los extremos colaboren más en la recuperación. Y que a partir de recuperar el balón, le demos valor, porque en el primer tiempo la perdíamos muy rápido", ahondó sobre los momentos en que La Gloria asumió el control del juego. Bovaglio resaltó que el Violeta cuenta con "un plantel muy joven, con muchos chicos haciendo sus primeras armas en la categoría" y que, por ello, dado "el debut en nuestra casa", el triunfo "es muy importante". Y reveló lo que habló con sus dirigidos antes de la salida al campo de juego: "En el fútbol hay muchas frases que están instaladas como verdades de las que yo descreo. Una de ellas es: ´Hay que comenzar con el pie derecho´. Yo les dije a los jugadores que estaría buenísimo comenzar ganando, pero si perdemos los próximos tres partidos no sirve de nada. Primero tratemos de tener un buen funcionamiento y si podemos ganar, muchísimo mejor. Esta es una carrera de resistencia, no de velocidad. Recién dimos el primer paso y todavía quedan muchas cosas por corregir" Además de a refuerzos como Banegas, Del Priore, Brizuela y Sánchez, el DT también le dio la titularidad a dos jóvenes que en la pasada temporada no tuvieron tantas oportunidades: Fabricio Brener y David Gallardo. Fueron sus extremos y, por momentos, marcaron un claro desequilibrio. "Estamos muy conformes con ambos", señaló ante la consulta de LAD. "Son dos jugadores que tienen un potencial importante y que deben convencerse de lo que pueden hacer. Por chispazos son interesantísimos, pero no deben ser jugadores que aparecen esporádicamente. Deben sostener el rendimiento en el tiempo. Es una cuestión de madurez también, porque son jóvenes. Pero tenemos mucha confianza en ellos", agregó. Finalmente, Bovaglio se refirió al compromiso que se le viene al Violeta: San Martín en Tucumán. "Es, junto a la de Belgrano, una de las canchas más difíciles para jugar en condición de visitante, así que seguramente será una prueba de madurez para el equipo. Nuestra idea es que la esencia sea la misma. Vamos a ir a Tucumán con la idea de tomar riesgos, presionar al rival y hacerlo sentir incómodo. Después veremos si será el mismo sistema y los mismos intérpretes. Pero el ADN del equipo tiene que ser éste: el de salir a jugar de igual a igual en cualquier contexto".

BOVAGLIO SIGUIÓ EL ENCUENTRO CON MUCHA TRANQUILIDAD. #VillaDálmine Debutó con victoria 2-0 como local sobre Instituto, con goles de Catriel Sánchez y Marcos Arturia. Su próximo compromiso será el domingo 25 como visitante frente a San Martín de Tucumán. pic.twitter.com/bEnptybviY — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 17, 2019

Primera Nacional:

En su debut, Villa Dálmine aprobó el primer examen

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: