La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/ago/2019 Amaya: "La Cámpora y Romano vienen ahora a prometer lo que no hicieron en 20 años"







Así lo manifestó el concejal Christian Amaya, al tiempo que destacó las numerosas obras de asfalto que se ejecutaron en los distintos barrios de la ciudad, "algo que no había sucedido durante todo el gobierno peronista". "En un gesto desesperado por ganar unos votos, La Cámpora y Romano ahora vienen a prometer todo lo que no hicieron en 20", cuestionó el concejal del bloque oficialista, Christian Amaya. Además, el edil destacó que "afortunadamente en estos cuatro años se hicieron obras de asfaltos en cada uno de los barrios de la ciudad, algo no había sucedido durante todo el gobierno peronista". "Hablan de sus equipos técnicos –añadió- pero se olvidan que mientras gobernaban no planificaron políticas públicas ni obras estructurales que garantice el bienestar de los vecinos ni el crecimiento de la ciudad". Y concluyó: "En la gestión del intendente Abella y con muchas obras públicas, el Municipio comenzó a recomponer la desidia y el abandono que sufrieron los barrios durante más de dos décadas".

El concejal Christian Amaya conversando con vecinos en la nueva y moderna plaza de San Cayetano.



