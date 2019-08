La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/ago/2019 Rubén Romano: "Vamos a garantizar el acceso a la vivienda para los campanenses"







El Dr. Rubén Romano convocará a los tenedores de créditos UVA para incluirlos en un proyecto que presentará ante Alberto Fernández y Axel Kicillof, con el fin de brindarles una respuesta ante el aumento de las cuotas producto de la inflación. El candidato a Intendente anticipó, además, que reactivará "el desarrollo de planes de viviendas para aquellas familias que sueñan con la casa propia, pero conviven con la pesadilla de los alquileres". Los créditos UVA pretendían ser una ayuda para quienes buscaban comprar o construir una vivienda, y no tenían acceso a los créditos hipotecarios convencionales. Pero terminaron convirtiéndose en una trampa dado el ajuste inflacionario que causó fuertes aumentos en las cuotas y la imposibilidad de muchos de sus tenedores de continuar pagando. "En Campana los vecinos perjudicados por la toma de créditos UVA son muchos", y estamos trabajando para encontrar una salida a esta situación" explicó el candidato a Intendente por el Frente de Todos, Rubén Romano, quien sostuvo que "en los próximos días vamos a convocar a tenedores locales de estos créditos a una reunión, donde haremos un relevamiento de las distintas situaciones de nuestros vecinos, para incluirlos en una línea de solución en la que ya está trabajando el equipo de Alberto Fernández". Romano explicó que "hace algunos días, el Presidente Macri anunció que congelará por algunos meses el ajuste inflacionario de los créditos. Todos sabemos que se trata de una medida electoralista, pero los vecinos están muy preocupados con lo que puede llegar a ocurrir después, teniendo en cuenta la fuerte devaluación que se ha originado con la disparada del dólar". No obstante, el candidato a Intendente aseguró que "si tengo el privilegio de conducir los destinos de mi ciudad, uno de los ejes de mi gestión será el volver a impulsar la construcción de viviendas comenzando con un relevamiento de tierras fiscales que pudieran ser aptas para este fin, y con facilidades para quienes necesitan garantizar el techo para sus familias a través de la gestión de créditos confiables y no usureros". Romano explicó que "debemos abordar dos ejes bien diferenciados. Por un lado, aquellos que no tienen donde vivir o lo hacen en condiciones precarias. Estamos trabajando en un programa de autoconstrucción y mejoramiento del hábitat familiar, que podría ser el primer paso para alcanzar una vivienda digna. Y por el otro, el desarrollo de planes de viviendas para aquellas familias que sueñan con la casa propia, pero conviven con la pesadilla de los alquileres. Cada uno con sus realidades, merecen que el Municipio los ayude y se comprometa con ellos para poder hacerlo posible. Y estamos seguros que con el apoyo de la Provincia y de la Nación, vamos a garantizar el acceso a la vivienda para los campanenses" concluyó.

Romano continúa recorriendo la Ciudad y dialogando con vecinos.





“En Campana los vecinos perjudicados por la toma de créditos UVA son muchos", dijo el candidato a Intendente





El candidato se refirió a las políticas en materia de vivienda que piensa llevar a cabo en caso de ser electo Intendente.



Rubén Romano: "Vamos a garantizar el acceso a la vivienda para los campanenses"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: