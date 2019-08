La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/ago/2019 Breves: Noticias de Actualidad







RENUNCIÓ DUJOVNE Dujovne presentó ayer su renuncia al cargo a través de una carta dirigida al presidente Macri en la que afirmó que la gestión necesita "una renovación significativa en el área económica". A una semana de las elecciones primarias en las que el oficialismo de Juntos por el Cambio quedó relegado a un segundo puesto y de que el gobierno activara medidas de alivio económico, Dujovne ratificó su renuncia a la cartera de Hacienda a la que llegó en enero de 2017 "convencido que, en virtud de las circunstancias, la gestión necesita una renovación significativa en el área económica. Considero que mi renuncia es coherente con la pertenencia a un gobierno y espacio político que escucha a la gente, y que actúa en consecuencia", añadió Dujovne en su carta de dimisión al cargo. En tanto, fuentes gubernamentales confirmaron que Jorge Roberto Hernán Lacunza, de 49 años, fue designado por el presidente para hacerse cargo del Ministerio de Hacienda de la Nación. DANTE SICA Y LAS MEDIDAS El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, afirmó ayer que la intención de las recientes medidas económicas implementadas por el gobierno "es que los trabajadores no sufran tanto el impacto de la devaluación", y adelantó que durante este mes se irán evaluando otras iniciativas en ese sentido. En diálogo esta mañana con radio Nacional, Sica indicó que "tuvimos una semana muy complicada porque el panorama económico desde el domingo ha cambiado". "Veníamos con una inflación en baja, con cuatro meses de estabilidad del dólar, pero el resultado de las PASO cambió todo", señaló. Recordó que el año pasado impactaron en la economía argentina la sequía que afectó principalmente las exportaciones, y el cierre del financiamiento a los mercados emergentes. Este año "estábamos mejorando los resultados macro", dijo Sica, con reducción de la inflación que en julio fue de 2,2%, estabilidad cambiaria y posible baja del riesgo país, pero que ahora "estamos en una situación excepcional por un fenómeno político". GARAVANO El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, consideró que las primarias del domingo pasado generaron "mucha inquietud en la Justicia porque el kirchnerismo la atacó durante muchos años". "En el sector de la Justicia esta tendencia electoral generó bastante inquietud, porque el gobierno kirchnerista durante muchos años formuló una serie de ataques a la independencia de la Justicia y generó mucha intranquilidad en el Poder Judicial con una serie de reformas que, incluso, la Corte declaró inconstitucional", sostuvo el funcionario. En tanto, evalúo que en caso de que triunfe la coalición opositora del Frente de Todos, "la Justicia es un poder independiente y las causas deberían avanzar". CREDITOS UVA Un grupo denominado "Hipotecados UVA de la provincia de Buenos Aires", señaló como "insuficiente" el anuncio del Gobierno que congela las cuotas desde agosto hasta diciembre y reclamó que se frene la indexación por inflación. "Hace un año anticipamos que los créditos hipotecarios no pueden ser indexados por ningún índice en un país tan inestable como el nuestro", indicó en un comunicado el grupo que representa a unas 40.000 familias bonaerenses y calificó a la medida anunciada como "mísero, insuficiente y cortoplacista". La medida "incluye a 60.000 de las 170.000 familias hipotecadas" y "excluye a la totalidad de familias deudores hipotecarios y los tomadores de créditos personales y automotor". "Este ´seguro´ aplicado por el Gobierno sólo será hasta diciembre y no congela el capital que debemos a los bancos (siendo indexados por la inflación a pesar del ´congelamiento´) y no tiene previsibilidad a partir de enero de 2020", sostuvo.

Breves: Noticias de Actualidad

