La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/ago/2019 El Bloque PJ-Frente de Todos busca beneficiar a los Municipales







Solicitó el pago de un bono de 5 mil pesos. Además, la próximo sesión del HCD se tratará la restitución del convenio para que trabajadores puedan obtener facilidades de pago y descuento en comercios adheridos. En la última sesión del Honorable Concejo Deliberante se aprobó un proyecto de comunicación mediante el cual los ediles del PJ-Frente de Todos solicitan al Ejecutivo el otorgamiento de un bono especial y por única vez para los trabajadores municipales, tal como el presidente lo hizo en el ámbito nacional. En tanto, la próxima sesión será tratado el restitución del código de descuento. "Tuvimos la intención de presentar una serie de proyectos que ayuden a paliar la difícil situación económica que estamos viviendo en la Nación, la Provincia y nuestra ciudad por las erróneas políticas económicas de los gobiernos de Cambiemos", indicó el concejal Marco Colella. "Hoy esa crisis se profundiza y vemos la responsabilidad de tratar de tomar medidas paliativas", agregó. "Presentamos la solicitud de un bono, que va en línea con lo anunciado por el Presidente de la Nación, quien lo otorga para los trabajadores del Estado del ámbito nacional y nosotros le pedimos al intendente que genere un bono para los trabajadores municipales con el mismo monto que anunció Mauricio Macri", detalló el edil. Colella manifestó que "le pedimos a Sebastián Abella que les dé una mano al trabajador del Estado, quienes tienen, por lo general, un sueldo que no es muy abultado, que tuvieron una paritaria que quedo muy por debajo del índice de inflación". El concejal solicitó además que en la próxima sesión se dé tratamiento al Expediente 18776, el cual consiste en que el Ejecutivo y el Sindicato Municial suscriban un nuevo convenio para dar continuidad al programa de beneficios de financiamiento de compra y contrataciones en comercios y proveedores locales adheridos. "Este programa para el Municipio tiene costo cero y le da la posibilidad a los trabajadores de comprar en un plan de cuotas con bajos intereses y el municipio actuaría como agente de retención" explicó el edil. "En esta difícil situación si no le genera un gasto al municipio, el intendente debería mostrar esa colaboración, correr las peleas personales con integrantes del Sindicato y acompañe ese programa", añadió. Para concluir Marco Colella expresó que esta iniciativa "no beneficia solamente a los trabajadores sino que ayuda al compre local en los comercios de la ciudad de Campana".

