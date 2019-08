La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/ago/2019 Discapacidad:

La escuela inclusiva coloca en primer plano la posibilidad concreta de garantizar la permanencia de todos los alumnos (incluyendo a los niños y jóvenes con distintas discapacidades) dentro del sistema educativo general a los fines de asegurar una mejor y mayor educación, integración, y contención social donde la diversidad sea reconocida como valor humano que propicie un enriquecimiento recíproco. Previo a cualquier análisis debe precisarse, que la educación común y la educación especial, marchan por carriles paralelos, los cuales fueron difíciles de articular, hasta finales de la década del 80 del siglo pasado, cuando se empiezan a llevar a cabo algunas experiencias de integración educativa. La visibilización de estos movimientos tuvieron como precedentes algunos acontecimientos internacionales, que no solo respaldaron tal concepción, sino que propiciaron garantizar su implementación. A partir que en la Argentina, la protección integral de las personas con discapacidad es una política de estado, cada jurisdicción provincial tomó a su cargo las acciones y actividades contempladas en las leyes pertinentes. Pero todo este escenario, bastante alentador, fue sin duda alguna reforzado en el 2008 cuando nuestro estado adhiere y ratifica por ley 26.378 la maravillosa "Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad" sancionada por las Naciones Unidas en diciembre de 2006. Es en este escenario donde actuará el "Equipo de Apoyo a la Integración Educativa". Su incumbencia queda delimitada por la Resolución 1328/2006 que señaló la modificación del Marco Básico de Organización y Funcionamiento de Prestaciones y Establecimiento de Atención a personas con discapacidad" el que es incorporado luego al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica. El punto 4.4 de dicha Resolución se refiere al Servicio de Integración en Escuela Común. Así pues, los servicios de apoyo educativos a las instituciones de educación común, tienen por objeto los apoyos específicos para la evaluación y la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales, ya sean transitorias o permanentes, dentro del ámbito de la educación común, en todos los niveles. Estos equipos, son los articuladores del proyecto educativo de dichos alumnos para favorecer su mejor desarrollo. Tales prestaciones pueden ofrecerse desde los equipos ya constituidos en el ámbito educativo o bien desde los que se formaren a esos efectos, debiendo promoverse y a la vez, facilitarse, para todos aquellos niños y jóvenes que por sus necesidades educativas especiales, se encuentren en condiciones de integrarse a una escolaridad común, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 1- evaluación del tipo y grado de discapacidad, 2- evaluación psicopeda-gógicas de las necesidades educativas especiales, 3- condición socio familiares adecuadas, 4- proyecto institucional articulado y coordinado específicamente para dicho alumno. Para ello, deberá tenerse en cuenta que la integración escolar debe contar con el apoyo específico de un Servicio de Educación Especial o bien de Equipos Técnicos especializados. Dicho equipo podrá pertenecer a una escuela especial o actuar independientemente, encontrándose capacitado a tal fin, debiendo articular su accionar con el equipo docente, profesional de la escuela común donde asista el niño o joven, más allá de contar con los recursos materiales necesarios. Pero vale señalar, que el hecho que el alumno concurra a una escuela común, no implica necesariamente la no concurrencia a una escuela especial, lo que podría efectuarse en el contraturno, en forma diaria o varias veces por semana, conforme los requerimientos de cada caso en particular. Los beneficiarios de tales servicios son los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, y que se encuentran con la posibilidad de acceder a un proceso de inclusión escolar, en cualquiera de sus niveles, comprendiendo la prestación una atención individualizada sea en escuela especial, escuela común, consultorio o domicilio, en forma simultánea o sucesiva según corresponda, incluyendo también la atención familiar y la coordinación del equipo técnico profesional. En el Marco de los Sistemas de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, la Resolución 17/06 recomienda a todos los organismos mencionados en la ley 24.901, la observación de la obligatoriedad de la cobertura de la prestación de apoyo a la integración escolar, que fuere brindada por equipos especialmente capacitados, sean estos pertenecientes a una escuela especial con integración escolar, centro educativo terapéutico con integración escolar, o bien, por un equipo de apoyo a la integración escolar específicamente categorizado para brindar dicha prestación. Atento el cúmulo normativo respaldatorio, la escuela inclusiva no es una hipotética quimera, sino una contundente realidad que dependerá solo de nosotros hacerla tangible, pues herramientas legales existen, y por ende nos legitima a exigir su cumplimiento. Por todo ello, vuelvo a invitarlos a "Ejercer sus Derechos porque su Ejercicio no constituye meros Privilegios". Silvina Cotignola / Abogada especializada en Discapacidad y Familia / smlcoti@hotmail.com

