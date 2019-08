Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del domingo, 18/ago/2019. Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del domingo, 18/ago/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Espectáculos: Redescubrirnos

Leonardo Maldonado, realizador de cine y director del primer portal de arte y cultura de la zona, sueña con una ciudad diferente. Los 90´s, producir a pulmón y la importancia de salirse de la currícula. Tener sensibilidad artística y crecer en el menemismo podía ser duro. La cultura se encontraba abandonada a las vicisitudes del mercado y puesta a competir (como todo producto nacional) con la invasión de mercancías extranjeras producto de la apertura de fronteras y la puesta en valor del peso con el 1 a 1. El presupuesto destinado a ese sector se achicó hasta mínimos históricos y las políticas implementadas para desarrollarlo fueron nulas. No es difícil pensar el impacto que tuvo dicho proceso en una ciudad como Campana. Para Leonardo (47) la única forma de conocer otra realidad era mudándose a la capital: Las metrópolis tienen como característica habitual su densidad demográfica y en donde hay mucha gente, hay mucha oferta. Se fue con la razón y la excusa de estudiar Comunicación y Cine y se quedó a vivir por 15 años. En el medio se recibió de comunicólogo pero tuvo que abandonar la carrera de cine por razones económicas. Eso no impidió que se vuelva realizador de cortos y largometrajes, hoy cuenta con una importante producción en su haber que se puede ver online de forma gratuita en su página de Vimeo: "Hacerlo a pulmón es un proceso largo. Es muy difícil hacer cine en la zona. Necesitas muchos equipos, muchas personas". Volvió a la ciudad para oficiar de profesor en el Instituto 15 en la carrera de Comunicación que se estaba abriendo. Necesitaba nuevas formas de conectar con la ciudad para no volver a la adolescencia de la que había escapado. De esa necesidad interior surgió la idea de llevar a cabo un recuento de la actividad cultural que sucedía en la zona, idea que fue tomando forma hasta que en 2018 salió a la luz "En las Venas", primer y único portal dedicado exclusivamente al arte y la cultura de Zárate y Campana: "Es interesante porque me obliga a bucear en lo que pasa y descubrir gente que no conocía de manera profunda. En una entrevista te asomas al artista de otra manera", reflexiona y sigue: "Pregunto sobre política, sobre la situación socio cultural. Trato de que los entrevistados digan cosas que no dijeron en otros medios". La elección de Zárate y Campana como focos culturales conjuntos no es casual, el cineasta cree que las dos ciudades funcionan como un bloque de intercambio. Sin embargo, considera que la cuestión cultural está mejor resuelta en nuestra ciudad vecina, donde hace años se llevan a cabo políticas sostenidas que desarrollan e impulsan ese sector: "Creo que en Campana todavía hay una concepción de separación entre lo popular y la cultura de elite y así suelen destinar partidas de dinero a artistas populares que no son de la ciudad pero que llevan 5000 personas y a no apoyar la presentación de un libro donde van 15. Hay una mirada desde la masividad que tal vez Zárate resolvió mejor. La gente del municipio tiene que realizar ese salto, miran lo cuantitativo más que lo cualitativo. Esa presentación del libro, aunque hoy vayan 15 personas, es importantísima porque genera idiosincrasia, identidad. Un libro de poesías relacionado con la isla o de cuentos que suceden en Campana tienen valor. Lo cuantitativo genera fotos en los medios, pero eso no es suficiente. No digo que eso esté mal, pero si la mayor parte de presupuesto se destina a eso es un horror". En este momento "En las Venas" no tiene auspicios. Aunque ve como positivo el no tener condicionamientos de ningún tipo le gustaría que las secretarías de cultura de la zona acompañen el proyecto: "Me cuesta mantener una regularidad porque hago todo a pulmón. Mi caso no es aislado, nos pasa a todos lo mismo. En Escobar acaban de crear un elenco estable de actores locales…¿Cuántos actores hay en Campana? No hay que dejar de lado lo local". Le brillan los ojos cuando habla de política y fantasea con proyectos que cambien la matriz de la ciudad: "Me gustaría participar de un espacio como el de Romano que piensa la cultura no como un gasto sino como una inversión. Ideológicamente no coincido en nada con este gobierno. No volvería a arreglar la plaza, pondría el foco en aspectos que este gobierno nunca atendió". Tal vez sea uno de los grandes problemas de la comunicación. Palabras que parecen las mismas tienen significados diferentes para distintos grupos de personas y son esos significados los que configuran la forma de mirar el mundo. La mirada de Leonardo sobre la cultura se enmarca en una mirada de la sociedad como totalidad interconectada: "Hay que tener visión a futuro y pensar a Campana como un polo de producción cultural. Eso genera un circuito productivo que le mejora la vida a la gente: si vos pones un centro cultural al lado se abre un café, un restaurant, genera vida". Recuerda con admiración cuando una maestra de primaria se salió de la currícula y le leyó a su curso dos cuentos de Chejov. El impacto que tuvo esa lectura sobre su persona es insondable, fue un disparador sin el que Leonardo tal vez no sería el que hoy es: "La cultura es política, haciendo un cambio cultural cambias la discusión. El arte te cambia la sensibilidad, te abre a un mundo inexplorado, más si tenes en cuenta el arte de vanguardia: En la experimentación accedes a un mundo distinto. Me encantaría que en Campana todos conocieran a Godard o leyeran los cuentos de Chejov. Podríamos tener ciclos de cine como en el San Martín, becas para escritores" dice con una sonrisa y finaliza en tono solemne: "La felicidad está en juego". Asilo Unzué El documental (2017) muestra el pasaje de las protagonistas, Elba y Edelmira, por el "Asilo Unzué", establecimiento dirigido por monjas franciscanas y financiado por la Sociedad de Beneficencia (integrado por las señoras de la oligarquía). El film logra lo que pocos trabajos, relacionar los relatos biográficos con la lógica del modelo socioeconómico impuesto: el asilo Unzué funcionaba como fábrica de sirvientas para las familias pudientes que vivían de la renta agroexportadora vulnerando así derechos de la niñez en pos de formar futuras trabajadoras domésticas. La mirada de Leonardo atraviesa toda la película, desde su propio relato que conduce la narrativa, las tomas y encuadres hasta su búsqueda por mostrarnos lo que significa para la oligarquía (todavía vigente) la otredad de clase: números a disposición o amenaza latente. Por último, nos muestra lo que significa para él el peronismo: romper con ese orden para abrirle el horizonte a los más necesitados. Si querés ver la película, podés hacerlo de forma gratuita accediendo a la página de Vimeo de Leonardo buscando el documental bajo el nombre de "Asilo Unzué, la performance patricia del socorro".

“Hay que tener visión a futuro y pensar a Campana como un polo de producción cultural", reflexiona el cineasta.





El documental es la foto de una época.



