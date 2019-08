La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/ago/2019 Tres horas por día, todos los días







Ayer por la tarde, los socios del CBC reunidos en la Asamblea General Ordinaria, eligieron como presidente por otro período de dos años a Gerardo De Franceschi (h). En dos semanas, comienza la obra de techado del playón polideportivo. Ayer por la tarde, renovó su compromiso con la institución que lo vio crecer. En estos dos años, Gerardo De Franceschi (h) y su comisión directiva se enfocaron principalmente en el mantenimiento y refuncionalización de lo existente. El nuevo período, comienza con una apuesta fuerte. El techo del playón polideportivo es un hecho: el proveedor tiene el 80% de los materiales acopiados y en dos semanas está rompiendo el playón para hacer las columnas. Son 1175 metros cuadrados cubiertos que permitirán extender horas de entrenamiento y de competencia a pesar del clima. "Tiempo, dedicación, pasión, algo de suerte… y una comisión de socios con muchas ganas", dice De Franceschi para explicar su primera y exitosa gestión de dos años al mando del Campana Boat Club. "Mi gestión de esos dos años no pasó por buscar obras impresionantes como las logradas en el pasado por otras comisiones. Vimos la necesidad de enfocarnos en el mantenimiento, y refuncionalizar algunos sectores para darle un mejor uso. Pero cuando entrábamos en algún sector, aparecían problemas estructurales importantes y no eran problemas fáciles de resolver: se necesitó de ingeniería y de arquitectura avanzada. No eran trabajos que pudiese resolver el personal del club. Por eso se contrató personal externo, se trajo gente capacitada para resolver el problema y resolverlo. De esta manera, salvamos el edificio que está detrás de la pileta de entrenamiento de remo. Ahí se generaron dos columnas nuevas, se tuvo que tirar una loza abajo porque el edificio no la soportaba, y logramos la integridad estructural necesaria para que hoy tengamos una canchita de fútbol y otra de básquet para los más chicos abajo, y arriba una sala de capacitación con su proyector, sus sillas y demás para dar cursos y mejorar la calidad de los entrenamientos. También hicimos columnas nuevas en el galpón de botes y kayaks, que se venía abajo, e hicimos una intervención estructural en el quincho". En sus mejores épocas, el club llegó a tener 7 mil socios. Hoy no llega a los 5 mil, y se hace cuesta arriba mantener toda la estructura, que incluye unos 60 empleados. Aun así, la cuota social es el principal ingreso. El segundo, es el alquiler de amarre en la dársena. Y finalmente –tal vez a esto último se refiera al mencionar algo de suerte- el reciente alquiler de un terreno a EuroAmérica. "Cada vez que me dicen que el club está caro, les pregunto cuánto pagan de cable… yo les digo que paguen el básico del cable y con el resto vengan al club. Les sobra plata, y van a andar mejor de la cabeza…", dice con una sonrisa y agrega: "Lo que hablamos con comisión cuando arrancamos, era que teníamos que poner al club lindo otra vez. Y creo que lo logramos. Pero gran parte del secreto es que esta comisión directiva le dedica muchas horas al club, velando por que no se mal gaste lo poco que entra y siendo lo más ecuánimes posible a la hora de disponer de los recursos. Así, también, nos ganamos el reproche de varias sub comisiones y muchos socios que no entienden ciertos recortes, pero la visión de ciertas cosas cambian cuando uno deja de tener una mirada parcial y ve al club integralmente". Obras menores, algunas realizadas con personal propio, también hicieron diferencia estos dos años. La emblemática balsa de verano se hundía. Se le cambió el diseño y se hizo nueva. También construyó una nueva balsa para remo; y con madera que había sido donada hace unos 4 años atrás, se levantaron 5 pérgolas: 3 en la pileta, 1 en la zona de parrillas, y otra frente al buffet. Otro de los aciertos, fue la refuncionalización de los vestuarios y del gimnasio de aparatos de planta alta. "Se hizo una reforma integral de toda la planta alta en lo que se refiere a Vestuarios, de manera tal que el Gimnasio con aparatos ganó casi el doble de la superficie disponible para colocar máquinas. Eso fue una obra titánica en términos de dinero. Pero al poner molinetes de control en el gimnasio, nos permitió un mayor control de uso y cubrir los costos de funcionamiento". Finalmente, cuando le preguntamos cuántas horas le dedica a su tarea de presidente, De Franceschi mira al río, y contesta: "Ahora aflojé un poco… pero fueron prácticamente dos años de ponerle 3 horas, todos los días. No me arrepiento para nada ¿eh? No todas son rosas, pero creo que valió y vale la pena. Lo importante es contar con un buen equipo que te acompañe".

Ayer por la tarde, también se presentó la Memoria y Balance, que fue aprobada por los socios.





"Gerardito" De Franceschi prácticamente nació en el CBC y conoce como nadie el club de la ribera, que hoy lo tiene de presidente.



