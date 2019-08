La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/ago/2019 Efemérides del día de la fecha: 18 de agosto







DÍA DEL NIÑO Naciones Unidas (ONU) estableció el 20 de noviembre como el "Día Universal del Niño" para conmemorar la adopción de la "Declaración Universal de los Derechos del Niño" en el año 1959 y la "Convención de los Derechos del Niño" en el año 1989; el fin de este día es fomentar la fraternidad entre los niños, promover su bienestar con actividades sociales y culturales como también concientizar sobre los niños más necesitados y la importancia del bienestar infantil. Asimismo, la ONU recomendó a cada país establecer la fecha que considere más conveniente para celebrarlo, es por esto, que en nuestro país se celebra el tercer domingo de agosto. SE FUNDA ADIDAS Había finalizado la Primera Guerra Mundial y con ella la misión de Adolf "Adi" Dassler que, con pesar, retornaba a su hogar en Herzogenaurach atravesando paisajes desoladores. Como su padre trabajaba en una fábrica de zapatos, el joven no tardó en aprender el oficio de zapatero; comenzó en la lavandería de su madre confeccionando zapatos con tela, materiales de repuestos, cueros de cascos militares y otros equipos de guerra. En 1924, su hermano, Rudolf Dassler decide apoyarlo por lo que ambos fundan la "Fábrica de Zapatos de los Hermanos Dassler", a partir de ese entonces "Adi" tendría a su cargo el diseño de los zapatos mientras que Rudolf se encargaría del negocio y las relaciones públicas. Como Adolf era amante del deporte decidió especializarse en el calzado deportivo con la meta de mejorar el rendimiento de los atletas, es por esto, que asistía a todos los eventos deportivos importantes y trataba de convencer a los deportistas de usar sus zapatos. Así, el éxito llegó en los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín, cuando el atleta norteamericano, Jesse Owens, utilizó un modelo de la marca y ganó 4 medallas de oro. Apenas unos meses después de empezada la Segunda Guerra Mundial, Adolf es llamado a combatir en el frente, allí permanecería apenas 3 meses, ya que, había conseguido una exención. Su hermano Rudolf no correría la misma suerte y esto se lo atribuiría a una sucia jugada de su hermano para quedarse con la fábrica; tuvo que pasar 2 años luchando en uno de los frentes más sangrientos hasta que no lo pudo soportar más y huyendo de los soviéticos, volvió a su ciudad donde fue declarado no apto para el servicio militar, lo que desencadenó en su arresto por parte de la Gestapo y, más tarde, una acusación de su hermano y su esposa, le valdrían un año en un campo de prisioneros de guerra. Terminaba la Segunda Guerra Mundial y comenzaba otra guerra solo que esta vez entre los hermanos Dassler: en el año 1948 Rudolf funda "Puma AG" con los administradores y el equipo de ventas de la antigua empresa mientras Adolf se queda con los empleados técnicos y el 18 de agosto del año 1949 funda "Adidas AG" cuyo nombre proviene de su apodo "Adi" y la primera sílaba de su apellido "Das". AEROSMITH LANZA LA CANCIÓN "I DON´T WANT TO MISS A THING" Un día como hoy en el año 1998, Aerosmith lanzaba "I don´t want to miss a thing", su primera y única canción que llegó al puesto número 1 del Billboard Hot 100. El single fue escrito por la compositora Diane Warren que se inspiró en un diálogo entre el actor James Brolin y su esposa Barbra Streisand que fue contado por el primero en una entrevista conjunta, el mismo era: "no quiero dormirme", ella le preguntó "¿por qué no?" A lo que él le respondió "porque te voy a extrañar". Originalmente fue pensada para ser interpretada por Céline Dion pero al final como era para la película "Armageddon" y la hija de Steve Tyler, Liv Tyler, era protagonista, se eligió a la banda "Aerosmith" para interpretarla.

