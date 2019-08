La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/ago/2019 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Nuestro Libertador"

Por Silvana Bustamante













El 17 de Agosto celebramos un aniversario más de la muerte del General San Martín, a quien llamamos "El Libertador". Y se le rinden honores cada año por las grandes hazañas logradas junto a su ejército, ya que fue un militar y político cuyas campañas revolucionarias fueron decisivas para las independencias de Argentina, Chile y Perú. Sin embargo, no es de él de quien quiero hablarle hoy, sino de alguien que logró una libertad aún mayor, más confiable y duradera; su nombre es "Jesús". Él fue quien ganó la batalla más grande que esclavizaba a la humanidad a una vida de pecado, sin salida, sin solución; que llevaba miles de años, y no había ni un ser humano sobre la faz de la tierra que pudiera vencer al amo y gobernador de las almas: el diablo. Pero llegó el día de salvación, preparado de antemano por Dios para enviar al Gran Libertador de nuestras almas, a su Hijo, quien venció a nuestro enemigo y nos dio la victoria sobre el pecado y la muerte, sin balas ni cañones, pero con derramamiento de "Su sangre". Su victoria es de gran alcance, porque aquellos que creímos en Jesús tenemos entrada al paraíso de Dios; su victoria es confiable, porque no hay nadie que nos pueda arrebatar la libertad que Cristo ganó para nosotros; y es duradera, porque alcanza hasta la eternidad. La Biblia dice, en Juan 8:36 que, "si el Hijo nos hace libres, nosotros somos verdaderamente libres" ¡Gloria a Dios por Su liberación! Porque nos hace libres del dominio del pecado y la muerte que afecta todo nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. Los judíos esperaban un libertador, pero uno más del estilo del General San Martín, con un gran ejército, caballos, etc.; y por eso no lo reconocieron y lo rechazaron hasta la muerte. Pero la Biblia nos habla de un líder pacífico (príncipe de Paz), que se sirvió de un pequeño burrito para hacer su entrada triunfal a Jerusalén (Marcos 11:2-9) …… Y toda la gente, tanto la que iba delante de Jesús como la que iba detrás, gritaba: "¡Sálvanos! ¡Bendito tú, que vienes en el nombre de Dios! Podemos ver en este pasaje que lo único que Jesús usó para entrar a la ciudad fue un burrito; sin embargo, no hubiera podido usarlo, si sus discípulos no lo desataban. Ellos tuvieron que obedecer a las palabras de Jesús, y en Su nombre, quitaron las ataduras, y así el animal fue libre, y le pudo ser útil al Señor. Jesús quiere que seamos como ese burrito, pequeño y manso, y nos entreguemos a Él, para que sea nuestro Amo y Señor. Él quiere guiarnos a una vida llena de amor, de sus bendiciones, de su compañía, y tiene un propósito especial, para cada uno de nosotros. Pero para ser usados por Jesús, primero es necesario que seamos libres de toda atadura. Usted sólo tiene que entregarle su corazón a Cristo; del resto se encarga Él. No deje pasar ni un día más, sin hablar con Dios y decirle que está arrepentido de todos sus pecados y que quiere esa libertad, por la cual Él dio su vida en la cruz. Póngase en las manos del Gran Libertador y Salvador, para que le bendiga y le dé su paz. Cristo nos liberta para que vivamos en libertad. Por lo tanto, luego, mantengámonos firmes, y no nos sometamos nuevamente al yugo de esclavitud. (Gal. 5:1) Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Silvana Bustamante Rivadavia 447 - Campana - Tel. 427296 - 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Nuestro Libertador"

Por Silvana Bustamante

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: