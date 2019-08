La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/ago/2019 Búsqueda de Personas:

Familiares del vecino desaparecido se apegan a la posibilidad de encontrarlo con vida, insisten ante la Fiscalía y las Autoridades correspondientes. Daniel Ezequiel Vello, de 21 años, es intensamente buscado tras haber desaparecido de la zona en la que habita, sobre el sector insular, a la altura del INTA Campana. Según sus familiares el joven había salido de su vivienda con la intención de cruzar el río, para poder cargar su teléfono celular en una casa vecina, ya que en ese momento no contaba con energía en el hogar. Los rastrillajes iniciales habían sido encabezados por personal de Prefectura Naval y la Brigada de Rescate K9. La búsqueda hasta el momento no ha dado resultados positivos. El Ministerio de Seguridad decidió incorporarlo a su red de personas desaparecidas, y las Autoridades Nacionales solicitan cualquier tipo de información sobre su paradero. Los datos legibles en la placa son los siguientes: BUSCAMOS A: VELLO DANIEL EZEQUIEL: 21 años al momento de su ausencia (25/07/2019) Km 83 - Margen derecha del Río Paraná de Las Palmas - Campana, Provincia de Buenos Aires. Para aportar información comuníquese al Tel. 134 o al email: juntoavos@minseg.gob.ar (Denuncias anónimas).



