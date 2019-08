El entrenador Violeta analizó los puntos positivos y negativos del debut de su equipo . En su primera conferencia de prensa post-partido como DT de Villa Dálmine, Lucas Bovaglio mostró su predisposición y claridad habitual para analizar el triunfo 2-0 conseguido frente a Instituto: "El resultado es, obviamente, positivo. Y con todo el contexto que rodeaba a este debut, el balance es muy positivo. El equipo hizo un buen partido, a pesar que hubo momentos en los que el rival nos quitó la pelota y estuvimos incómodos. Aunque no pasamos grandes sofocones, nos desordenamos y empezamos a correr mal. Recién en el segundo tiempo, con el partido más equilibrado, Instituto pudo ser más profundo en alguna llegada y tuvimos la suerte de salvarnos", explicó el entrenador al respecto. "Salimos a buscarlos bien arriba e hicimos un desgaste muy importante. Sentimos ese esfuerzo, empezamos a ceder la iniciativa y a correr mal, que fue lo más preocupante, porque ellos tienen jugadores de muy buen pie y empezaron a encontrar espacios. Nuestro desorden pasaba porque Matías estaba muy solo en el medio y los volantes internos estaban muy altos, porque queríamos seguir presionando, que era la orden. Pero físicamente no lo podíamos hacer. Por eso, en el entretiempo hablamos para que Del Priore y Brizuela estén más cerca de Ballini y que los extremos colaboren más en la recuperación. Y que a partir de recuperar el balón, le demos valor, porque en el primer tiempo la perdíamos muy rápido", ahondó sobre los momentos en que La Gloria asumió el control del juego. Bovaglio resaltó que el Violeta cuenta con "un plantel muy joven, con muchos chicos haciendo sus primeras armas en la categoría" y que, por ello, dado "el debut en nuestra casa", el triunfo "es muy importante". Y reveló lo que habló con sus dirigidos antes de la salida al campo de juego: "En el fútbol hay muchas frases que están instaladas como verdades de las que yo descreo. Una de ellas es: ´Hay que comenzar con el pie derecho´. Yo les dije a los jugadores que estaría buenísimo comenzar ganando, pero si perdemos los próximos tres partidos no sirve de nada. Primero tratemos de tener un buen funcionamiento y si podemos ganar, muchísimo mejor. Esta es una carrera de resistencia, no de velocidad. Recién dimos el primer paso y todavía quedan muchas cosas por corregir" Además de a refuerzos como Banegas, Del Priore, Brizuela y Sánchez, el DT también le dio la titularidad a dos jóvenes que en la pasada temporada no tuvieron tantas oportunidades: Fabricio Brener y David Gallardo. Fueron sus extremos y, por momentos, marcaron un claro desequilibrio. "Estamos muy conformes con ambos", señaló ante la consulta de LAD. "Son dos jugadores que tienen un potencial importante y que deben convencerse de lo que pueden hacer. Por chispazos son interesantísimos, pero no deben ser jugadores que aparecen esporádicamente. Deben sostener el rendimiento en el tiempo. Es una cuestión de madurez también, porque son jóvenes. Pero tenemos mucha confianza en ellos", agregó. Finalmente, Bovaglio se refirió al compromiso que se le viene al Violeta: San Martín en Tucumán. "Es, junto a la de Belgrano, una de las canchas más difíciles para jugar en condición de visitante, así que seguramente será una prueba de madurez para el equipo. Nuestra idea es que la esencia sea la misma. Vamos a ir a Tucumán con la idea de tomar riesgos, presionar al rival y hacerlo sentir incómodo. Después veremos si será el mismo sistema y los mismos intérpretes. Pero el ADN del equipo tiene que ser éste: el de salir a jugar de igual a igual en cualquier contexto".

BOVAGLIO SIGUIÓ EL ENCUENTRO CON MUCHA TRANQUILIDAD.



DT de Villa Dálmine:

Bovaglio; "El balance es muy positivo"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: