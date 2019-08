Es por el estado en que quedaron las canchas tras las lluvias de ayer. También se canceló la jornada del Femenino y el partido que la Selección Femenina debía disputar en La Plata. Sí se presentan hoy los Sub 13 y Sub 15 en Chascomús. La 14ª fecha del Torneo Oficial de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol había sido programada para disputarse entre hoy y mañana, aprovechando la jornada no laborable de este lunes. Sin embargo, dadas las intensas lluvias y tormentas que afectaron nuestra ciudad entre la madrugada y mañana de ayer, la organización del certamen decidió suspender toda la jornada por el estado en que quedaron los campos de juego. Esas mismas lluvias impidieron, además, que se dispute ayer la 17ª fecha del Torneo Femenino que se iba a desarrollar en la cancha de Leones Azules. Y a su vez, obligaron a reprogramar el compromiso que iba a afrontar hoy el Seleccionado Femenino de Campana: el encuentro frente a La Plata pautado para hoy a las 15.00 se postergó para el miércoles a las 17.30 horas en cancha de ADIP. El combinado campanense femenino está buscando sus primeros puntos, luego de no haber podido sumar en la primera rueda tras caer 2-0 ante La Plata, 3-0 frente a San Nicolás y 3-1 con San Pedro. Así, los únicos que tendrán acción este fin de semana será los Seleccionados Sub 13 y Sub 15 de la Liga Campanense. El pasado fin de semana debutaron con sendas derrotas 2-0 frente a La Plata y hoy se medirán como visitantes frente a Chascomús en busca de sus primeros puntos. Los Sub 13 jugarán a partir de las 13.00 horas, mientras que los Sub 15 lo harán desde las 14.30 horas. En la primera fecha de esta Zona E de la Región Pampeana Norte del Torneo Nacional, los combinados de Chascomús cayeron 7-0 y 3-2 ante La Plata.

LOS SUB 13 CAYERON 2-0 ANTE LA PLATA EN EL DEBUT Y HOY BUSCARÁN REVANCHA FRENTE AL COMBINADO DE CHASCOMÚS



Liga Campanense:

Se suspendió la 14ª fecha del Torneo Oficial de Primera División

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: