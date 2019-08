En la primera tanda, el campanense hizo ayer el mejor tiempo de la jornada. Sin embargo, después no lo pudo repetir en la súper clasificación y largará desde la cuarta posición por detrás de Matías Rossi, Leonel Pernía y Facundo Ardusso. Igualmente, sumó dos puntos. La final se corre desde las 12.00. Televisa Canal 13. El protagonismo de Matías Milla en esta temporada del Súper TC 2000, la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional, ya es innegable: con un Renault Fluence #28 que funciona cada vez mejor, el piloto de nuestra ciudad se está acostumbrando a estar en la pelea grande desde el sábado mismo. Y eso se advirtió nuevamente ayer en San Nicolás, en el marco de la séptima fecha del campeonato, donde el campanense realizó el mejor tiempo de la jornada, estableció el "1" de la primera tanda de clasificación y sumó dos puntos para el campeonato. Sin embargo, "el Negro" no pudo repetir esa actuación en la súper clasificación y hoy partirá la final desde el cuarto puesto por detrás de su amigo Matías Rossi (Toyota Corolla) y sus compañeros de equipo, Leonel Pernía (Renault Fluence) y Facundo Ardusso (Renault Fluence). Culminada la súper clasificación, Carburando abordó a Milla en la zona de boxes y lo encontró con un rostro contrariado "Las cosas cambiaron", se río el campanense antes de explicarse: "Antes clasificaba cuarto y saltaba en una pata. Hoy tengo esta cara. Es por el gran trabajo que hace el equipo, por el auto que me da y que viene creciendo carrera a carrera. Hoy trabajamos muy bien y lo demostramos con un auto muy contundente, con mucho potencial. Pero estos mostros (en referencia a Rossi, Pernía y Ardusso) no se equivocan y nos jugó en contra no tener la goma nueva para la segunda qualy. No nos puede pasar si queremos pelear cosas importantes". Luego detalló que el neumático no le "traccionó" en la anteúltima curva como le había sucedido en la primera clasificación. Igualmente, el piloto de nuestra ciudad se mostró feliz de haber logrado "el tiempo más rápido del sábado" y también con muchas expectativas de cara a la final de hoy, en la que consideró clave tener "una buena largada". Sin embargo, Milla quedará probablemente encerrado en la encrucijada que ya ha vivido en carrera anteriores: por delante tendrá a los dos principales pilotos de Renault, quienes están en plena pelea por el campeonato con Rossi. Así tendrá poco margen para arriesgar y, muy probablemente, deberá jugar el rol de escudero de las principales espadas del equipo, sobre todo teniendo en cuenta que detrás suyo partirá el Toyota Corolla de Julián Santero (de gran rendimiento en las últimas carreras) y el siempre amenazante Agustín Canapino (Chevrolet Cruze). La jornada de ayer de Milla se completó con un 5º y un 4º puesto los entrenamientos que se realizaron en la primera parte del día, previo a la clasificación. Para hoy le espera la prueba de tanques llenos (será a las 9.20) y, luego, la final de esta séptima fecha del Súper TC2000 que se pondrá en marcha a las 12.00 a un total de 30 vueltas o un máximo de 50 minutos, con la televisación de Canal 13 y TyC Sports. EL CAMPEONATO. Con los dos puntos conseguidos ayer, Milla llegó a las 38 unidades y se mantiene en el 5º puesto. El líder es Pernía con 100, mientras que Rossi (ganador de las últimas dos fechas) le descontó un punto más ayer: llegó a 90 y quedó a diez de distancia. Más atrás se ubican Ardusso con 82; y Santero con 65.

EL RENAULT FLUENCE DE MILLA SIGUE FUNCIONANDO MUY BIEN. "NOS JUGÓ EN CONTRA NO TENER LA GOMA NUEVA PARA LA SEGUNDA QUALY", REVELÓ EL CAMPANENSE.



Automovilismo:

Súper TC2000; a Milla se le escapó la pole position en San Nicolás

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: