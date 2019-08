Rincón Tuerca

TC MOURAS: La categoría está visitando este fin de semana el autódromo de Río Cuarto en la provincia de Córdoba. Televisa desde las 11 hs la TV Publica a través del programa ACTC Media TV. TERMINAR: La no presentación finalmente en la carrera de Santa Fe en la categoría A.P.T.C.H. por parte de Debiase y Rivero tuvo que ver con la no terminación de la cupecita para estar en dicha competencia. FINALIZAR: El campeonato argentino de motocross se desarrollo en la provincia de Córdoba donde el joven local Marcos Garrido en su Clase 85 CC "A" finalizó en el quinto lugar de la final con la moto que atienden con su padre. TERMINAR: Por su parte su hermano Julian Garrido participó en la Clase 85 CC "B" también en esta fecha del Nacional de Motocross terminó tercero logrando una buena performance manteniendo el buen nivel competitivo. COPA RF: Esta especialidad del karting encara otra fecha del campeonato en el kartódromo argentino en este fin de semana donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. LLEGAR: El autódromo de Baradero recibió la visita de las categorías de Fedenor donde en la Clase Promo 1100 el campanense Gonzalo Conti llegó en la final décimo sumando algunos puntos para el campeonato con la atención total del auto por parte de Diego Fangio. BAJARSE: Luego de decidirlo con el motorista Matías Guillen el zarateño Darío Laccette decidió bajarse del Falcon y no continuar en la clase GTA del TC Regional por una cuestión de presupuestos. SEGUIR: En cuanto su hijo Nicolás Laccette sigue firme en la clase GTB del Regional el resto del calendario intentó buscar el campeonato con el Ford que cuenta con la motorización de Guillen. TC PISTA MOURAS: En el autódromo de Rio Cuarto la categoría visita el circuito cordobés este fin de semana con su habitual parque de autos. Televisa la TV Publica desde las 11 hs a través del programa ACTC Media TV. ATIENDE: Aunque la próxima fecha del campeonato para la categoría Alma en el circuito de Dolores el oriundo de esta ciudad Gastón Brown representando a Lima no estará en esta carrera por no llegar con el Fiat Uno que atiende Novoa con la motorización de Carranza. PELICULA: El viernes 30 de agosto como ya adelantamos se presentará la película de los Galvez en el edificio 6 de Julio organizado por el Club del Primer Auto organizado por el Club del Primer Auto Argentino Manuel Igleias con la presencia del hijo de Galvez que dará una charla a todos los presentes. AUTO: La idea es que en este emprendimiento se pueda contar con el auto que los Galvez utilizaron en su momento para contar con este auto histórico del automovilismo argentino. CONFORME: El navegante Alejandro Ferraro se muestra muy conforme con su presente en las dos categorías de Rally donde viene corriendo como navegante en la categoría Rally Federal y en el Rally Mar y Sierra. TURISMO ZONAL PISTA: Vuelve a la actividad este fin de semana en el autódromo capitalino con sus dos clases donde desde las 9.30 hs arrancan con su espectáculo. LOCALES: En esta competencia estarán los pilotos locales Daniel Vidal y Sebastián Signore que están corriendo en la Clase Tres con la atención total de los autos por parte de Dante Tamburrini. INTENTAR: Quizás pensando en tener un mejor ritmo de competencia el piloto intentó dar vuelvas para lograr tal objetivo pero algo falló porque Hugo Mauro tras girar entendió que todo lo realizado solo le sirvió para saber que el karting no es para su forma de correr. FORMULA METROPOLITANA: La categoría Escuela del Automovilismo zonal llega al autódromo de Rio Cuarto por otra carrera del campeonato este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC Media TV. FURIA: Parece ser que la llegada al mundo de las picadas por el piloto local arranca con toda la furia si tomamos como parámetros que nuestro personaje ya cuenta con dos autos para este emprendimiento que lo tendrá en actividad en cualquier momento . Mirá vos! PENSAR: Aunque lo tiene decidido está pensando en realizar alguna carrera en karting una vez más y en eso anda Daniel Olivera tratando de cerrar desde lo económico esta posibilidad. COBRAR: Sin entender demasiado el dueño del karting pensó que vendiédolo lo iba a poder cobrar pero aún nadie se acercó para saldar dicha deuda y el vehículo ya transita en la alta competencia. COMPLICAR: No fue el mejor fin de semana para Juan Carlos Muñoz en la carrera de Baradero días atrás donde se complicó en la serie. Luego se golpeó en el repechaje y no ingresó a la final postergando todo para la próxima carrera en el autódromo de Arrecifes. SUPER TC 2000: La categoría está visitando este fin de semana el autódromo de San Nicolás por otra carrera del presente campeonato. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. COMPRAR: El vendedor de salames caseros de Colonia Caroya visitó el taller del robusto motorista en la calle Maipú donde si no lo paran se compra todo cuando por su salud no le recomiendan tal cuestion gastronómica. CONTINUIDAD: La Fórmula Uno tendrá continuidad con el Gran Premio de México hasta el año 2022 tras llegar a un acuerdo entre el país mencionado y la categoría donde ahora se trabaja para extenderlo hasta el año 2025 ante el pedido del país organizador. TURISMO 4000 ARGENTINO: La categoría está visitando este fin de semana en el autódromo de Rio Cuarto para concretar otra fecha del campeonato. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC Media TV. TOQUE: Silvestre Gallo viene de correr en Baradero en la Clase 850 CC donde no pudo ingresar a la final tras un toque intencional de un rival que además de dejarlo afuera le rompió gran parte del auto que ahora se está reparando. VOLVER: Finalmente el de Escobar Gastón D´Angelo vuelve a correr en la categoría Alma con un Fiat Uno en la Clase Dos buscando poder encontrar el rendimiento deseado y tratando de mejorar la performance del año anterior. CONFORME: El tercer puesto de Ludmila Rodriguez en su clase en la categoría Kart Plus dejó contento y conforme a todo el equipo y familiares con la atención de Ruben Guerra en el chasis y la motorización de Mauro Santucho. FORMULA RENAULT: La categoría fabrica de talentos llega al autódromo de San Nicolás por otra fecha del campeonato este fin de semana. Televisa Cabal 13 desde las 22.30 hs a través del programa Carburando. ALQUILER: El dueño del auto decidió que su amigo de la infancia corra el mismo en esta temporada y ya con medio campeonato cumplido le preguntó cuando pensaba pagarle el alquiler del mismo sin arreglarlo desde el arranque del año. Ahora se armó un revuelo que no tiene final. ESPERAR: De a poco Mateo Donamari va compenetrándose con el mundo del automovilismo y el pibe espera hacer un año en karting donde papá Maximiliano debe definir. Arranca o no arranca! HACER: Con algunos problemas personales resuelto el representante de Capilla del Señor Marcelo Cuidet está confirmando que hará el resto del campeonato en la categoría de los chasis del regional buscando lograr mantener un dígito en los laterales. FIAT COMPETIZIONE: La monomarca encara este fin de semana otra fecha del campeonato en el autódromo de San Nicolás este fin de semana. Televisa desde las 10.30 Canal 13 a través del programa Carburando. RECUPERACION: Después de un momento complicado de salud se recupera Horacio León que ya esta en actividad y el componente del equipo de Gaston Fernandez en cualquier momento además de trabajar volver a cocinar sus destacadas empanadas. BONO: A propósito de Gaston Fernandez acaba de organizar un bono contribución con premios importantes para quienes deseen colaborar con el piloto en cuestión que viene corriendo en el TC Regional. PROCAR: La categoría vuelve al autódromo capitalino este fin de semana encarando otra carrera del campeonato con sus dos clases donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. GUARDADA: La Chevy con la cual venía corriendo el recordado Emilio Gobetto se encuentra guardada bajo la estructura de los hermanos Caggiano a la espera de la decisión que tome la familia para con dicho auto. TC PICK-UP: Primera incursión de la categoría saliendo de la provincia de Buenos Aires con destino a tierras cordobesas presentándose en el autódromo de Rio Cuarto este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Publica a través del programa ACTC Media TV. PREOCUPADOS: El próximo 25 de agosto el TC 2000 debe visitar el autódromo capitalino donde los encargados de la categoría están preocupados por el poco caudal de autos que reunen para cada presentación y están evaluando que harán de cara al futuro. FORMULA CITROEN: La monomarca visita el autódromo capitalino este fin de semana por otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos donde desde las 11 hs arrancan con su espectáculo utilizando el circuito número cinco. PERJUDICAR: El autódromo de Baradero se vio perjudicado con el corte energético del sábado por la noche que se extendió hasta el domingo provocando varios inconvenientes para todos los equipos de competición allí presente ante una nueva fecha de las categorías que nuclea Fedenor. P.A.K.O.: Esta especialidad del automovilismo llega al kartódromo de Zárate por otra fecha del campeonato donde desde las 10 hs arrancan con su propuesta deportiva con otro parque interesante del karting. CONFIRMAR: Los dirigentes de la categoría Prokart confirmaron que el venidero 25 de agosto desarrollan otra carrera del campeonato en el kartódromo Luis Di Palma en Ciudad Evita. CICLOMOTORES: La categoría visita este fin de semana el escenario de San Andrés de Giles para realizar otra carrera del Campeonato con todas sus clases donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo.

Rincón Tuerca

