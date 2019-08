La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/ago/2019 Breves: Fútbol







GOLEADA MILLONARIA River Plate goleó ayer 6-1 al último campeón de la Superliga, Racing Club. Fue por la tercera fecha del campeonato y después de comenzar perdiendo desde el amanecer del partido (gol de Augusto Solari a los 3 minutos). Sin embargo, en una ráfaga, marcó tres goles consecutivos para dar vuelta el marcador en ese mismo primer tiempo: doblete de Rafael Santos Borré y gol de Matías Suárez entre los 35 y los 37 minutos. En el complemento, Ignacio Fernández (de penal), Nicolás De la Cruz e Ignacio Scocco sentenciaron la goleada para el elenco dirigido por Marcelo Gallardo. En La Academia fue titular el defensor campanense Leonardo Sigali, quien vio la roja a los tres minutos del segundo tiempo. Con este triunfo, el Millonario llegó a los 7 puntos y alcanzó en lo más alto a San Lorenzo y Rosario Central, que ayer igualaron 2-2 en el Nuevo Gasómetro. El delantero campanense Nicolás Blandi no estuvo ni entre los suplentes del Ciclón por decisión del entrenador Juan Antonio Pizzi. Además, ayer, Newells le ganó 2-0 a Unión de Santa Fe y y logró su segunda victoria del certamen. Antes, el viernes, Argentinos venció 3-2 a Banfield en La Paternal, mientras que Talleres y Central Córdoba (SdE) igualaron 1-1 en Córdoba. SE VA LA TERCERA En la continuidad de esta tercera fecha de la Superliga, hoy domingo jugarán: Patronato vs Huracán (11.00), Defensa y Justicia vs Arsenal (15.30), Lanús vs Vélez Sarsfield (17.45) y Boca Juniors vs Aldosivi (20.00). Mientras que mañana lunes lo harán: Atlético Tucumán vs Godoy Cruz (15.30), Colón vs Gimnasia de La Plata (17.45) y Estudiantes de La Plata vs Independiente (20.00). PRIMERA B METRO En el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura, Comunicaciones alcanzó a Defensores Unidos y Flandria en lo más alto de las posiciones al vencer ayer por 2-0 a San Miguel. Además jugaron: Almirante Brown 0-0 Colegiales; y UAI Urquiza 2-2 Tristán Suárez (el campanense Santiago Prim fue titular en UAI). Ya habían jugado: Fénix 1-0 Sacachispas; Argentino (Q) 1-3 Flandria; Defensores Unidos 1-0 San Telmo; y Villa San Carlos 1-0 J.J. Urquiza. La programación continúa hoy con Acassuso vs Los Andes (15.30) y se cierra el martes con Talleres (RE) vs Deportivo Armenio (21.05). PRIMERA C Hoy comenzará la cuarta fecha del Apertura con dos partidos: Real Pilar vs Deportivo Español y Central Córdoba (R) vs El Porvenir. Mañana sigue con: Excursionistas vs Ituzaingo, San Martín (B) vs Cañuelas, Luján vs Sportivo Italiano, Deportivo Merlo vs Argentino de Merlo, Laferrere vs L.N. Alem y Berazategui vs Lamadrid. Se cierra el martes con Midland vs Dock Sud.



