¿Por qué comemos más en invierno?: Temperaturas bajas y alimentos altos en calorías

Consejos para mantener una alimentación saludable cuando el cuerpo pide calorías Apenas la temperatura baja unos grados, aparecen las ganas de comer locro, guiso de lentejas, chocolate en taza, facturas, golosinas, etc.; todas comidas que además de tener un alto contenido de grasas y azúcares, forman parte de las preparaciones típicas de la comida más argentina. ¿Por qué tendemos a comer más en invierno? ¿Cómo podemos comer más sano cuando el cuerpo pide abundancia? "Durante el invierno se combinan dos factores que, desde la alimentación, tienen impacto en la salud: el aumento en las calorías de las comidas y la disminución en la actividad física. Sin embargo, no tenemos que olvidar que mantener una alimentación saludable es tarea de todos los días y que es fundamental planificar el menú para que no falte ningún nutriente", afirma la licenciada Leonella Abboghlouyan, del Departamento de Alimentación y Dietética del Hospital de Clínicas. "Los guisos, tan consumidos en esta etapa, se caracterizan por ser ´comidas pesadas´, sin embargo si prestamos atención a la forma de cocción, pueden llegar a ser saludables". "Aconsejamos reducir la cantidad de aceite utilizado y evitar las frituras, usar de base una gran cantidad de vegetales cocidos y menos fideos y arroz. Incorporar legumbres es un buen recurso ya que aportan gran cantidad de fibra, vitaminas y minerales", agrega. Asimismo, la licenciada aconseja "utilizar carne magra o pollo. Lo importante es no excederse en la proporción de los ingredientes, para obtener una preparación saludable y adaptada". La clave está en conocer y consumir los alimentos de temporada "que son más económicos y fáciles de conseguir", explica Abboghlouyan y sostiene que "las frutas y vegetales son la base fundamental en esta estación gracias a su gran aporte de líquidos, vitaminas, minerales y fibra. Si bien suele ser más complicado incorporarlos a nuestra alimentación diaria se puede variar la forma de cocción. Las frutas de invierno, como el kiwi, la naranja o las mandarinas, suelen ser muy ricas en Vitamina C. Dentro de los vegetales de estación se destacan acelga, espinaca, puerros, coliflor, ajo y cebolla". Por otra parte en invierno disminuye el consumo de líquidos. "Es importante mantenerse hidratados, se puede optar por líquidos templados como caldo e infusiones", puntualiza la especialista y remarca que "es necesario complementar la dieta con rutinas de actividad física, a pesar del frío. Si no podemos hacerlo al aire libre, es bueno adaptar algunos ejercicios para hacer en casa", concluye.



