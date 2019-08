El kilómetro 66,5 de la Panamericana sigue sumando accidentes

El domingo un Golf volcó y dio varias vueltas hasta chocar contra una arboleda. Ayer, un auto reventó una cubierta tras agarrar un taco de madera. Más tarde, una mujer fue encerrada por un camión y fue a dar con su 208 al guardarrail. El kilómetro 66,5 de la Panamericana resultó una complicación para los automovilistas en los últimos días: a esa altura de la autopista se registraron en las últimas 72 horas al menos tres accidentes, uno de ellos de gravedad. El domingo, un Volkswagen Golf conducido por una mujer oriunda de la ciudad de San Martín volcó por causas que aun se investigan. El rodado dio varias vueltas hasta chocar contra una arboleda justo frente a las instalaciones del Hotel Dazzler. Como consecuencia del accidente, la conductora -única ocupante del Golf- sufrió politraumatismos y un corte en la cabeza, por lo que debió ser trasladada al Hospital Municipal San José por personal del servicio de emergencias SAME. En tanto, el Golf quedó prácticamente destruido. Según trascendió, la herida recibió en horas de la noche el alta. Del operativo de emergencia participaron Comando Patrulla de zona 7 y el móvil 43 de Bomberos Voluntarios. IMPACTO Y DESPITE Ayer en horas de la tarde, un Peugeot 408 despistó luego de agarrar lo que dio la impresión de ser un taco de madera y dio un trompo de 180º, aunque por fortuna sus ocupantes resultados ilesos. El 408 rompió una llanta delante luego de pasar por arriba del obstáculo y perdió el control de su dirección. Una vez reintegrados, los ocupantes del Peugeot reemplazaron la cubierta rota y lograron continuar su viaje. ENCERRADA Horas después, una mujer a bordo de un 208 chocó contra el guardarrail que divide ambos sentidos de la circulación de la ruta 9. Según acusó la conductora, un camión que circulaba por el carril del medio tomó demasiado cerrado la curva y comenzó a encerrarla contra el guardarrail. Tras chocar contra la vaya metálica, el Peugeot reventó el tren delantero y dejó parte de su paragolpes. Otros automovilistas se solidarizaron con la víctima y retiraron el auto fuera de la circulación de la autopista. Del operativo de emergencia participaron Comando Patrulla de zona 5 y Gendarmería Nacional.

La conductora solo sufrió heridas leves.





Pese a la violencia del vuelco, la conductora del Golf solo recibió heridas leves.





El Peugeot destruyó parte de su tren delantero tras chocar contra el guardarrail.

#Dato un Peugeot 208 chocó el guardarrail en #Panamericana Km 66,5 a Capital. La conductora resultó ilesa, relató que iba por mano rápida y un camión la encerró contra la curva y siguió su curso. 4 vehículos se detuvieron para ayudar. CP??zona 5, Gendarmería, Autopistas del sol?? pic.twitter.com/i4zYafdxPC — Daniel Trila (@dantrila) August 21, 2019 #Dato vehículo averiado en #Panamericana Km 66,5. Peugeot 408 en el que viajaban dos mujeres de Zárate hacia Capital, dicen haber visto un taco de madera, al pisarlo rompió una llanta delantera, lograron estacionar en banquina sin otros daños, reemplazaron la rueda y continuaron pic.twitter.com/1yUtvpEae4 — Daniel Trila (@dantrila) August 20, 2019 #Dato vuelco de VW Golf en la curva de #Panamericana Km 66,5 a Capital, frente al hotel Dazzler.15:50hs, conducido por una mujer de 38 años, viajaba sola, perdió el control y estrellándose contra un árbol, politraumatismos y corte en la cabeza, CP?? 7, ??Bomberos 43, ??SAME 1 pic.twitter.com/w6cCABHgYz — Daniel Trila (@dantrila) August 18, 2019

El kilómetro 66,5 de la Panamericana sigue sumando accidentes

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: