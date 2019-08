Una joven atentó contra su vida pero su familia logró salvarla

El hecho ocurrió el lunes por la noche. Una joven de 20 años de edad atentó contra su vida en una vivienda ubicada en la calle Martín Rodríguez. El hecho ocurrió este lunes en horas de la noche. Su familia intercedió y lograron dar aviso a tiempo al 911. En el lugar se presentaron SAME y dos móviles del Comando Patrulla. La involucrada fue trasladada con vida al Hospital Municipal San José. No trascendieron los motivos del episodio.

#Dato pasadas las 22hs una joven de 20 años intentó quitarse la vida en Martín Rodríguez entre Urquiza y Salmini. Alertados por el 911 llegaron de inmediato los móviles de Comando Patrulla ?? zona 4 junto a zona 5, ?? SAME 3 la asiste y traslada con vida, acompañada de la madre pic.twitter.com/Ys0Yt8078S — Daniel Trila (@dantrila) August 20, 2019

