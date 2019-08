La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 22/ago/2019 Hallaron un cuerpo en el río Paraná que sería de la vecina limeña desaparecida







Stella Maris Ramírez es buscada desde el pasado 2 de agosto. Por su desaparición están detenidos su pareja y su suegra. Dos hombres hallaron este miércoles un cuerpo decapitado, cuatro kilómetros aguas abajo del Club de Pescadores de Lima. Ayer en horas de la tarde un par de pescadores denunciaron ante las autoridades el hallazgo de un cuerpo sin vida, decapitado y con una gran herida en el abdomen, flotando en aguas del Río Paraná. Por la noche, si bien no había confirmación oficial, medios de la vecina ciudad de Zárate dejaban trascender que se trataría de los restos de Stella Maris Ramírez, la joven vecina de Lima que era buscada intensamente desde el pasado 2 de agosto. El descubrimiento se habría dado 4 kilómetros aguas abajo del Club de Pescadores de Lima. Rápidamente tomó intervención personal policial y de la fiscalía que sigue el caso, que hasta el cierre de esta edición no se habían pronunciado acerca de la identidad de la víctima encontrada. Stella Maris, de 26 años y mamá de una niña de 5, desapareció a principios del mes de su casa de la localidad de Lima. El jueves 15 los investigadores hallaron marcas de sangre en una camioneta de su pareja, Carlos Entivero; en la pared de una habitación y en el lavarropas. Esto motivó la detención de Entivero. En tanto, este lunes por la mañana fue detenida acusada de encubrimiento Amelia Itatí Lezcano, de 53 años, madre del sospechado de la desaparición. Este martes familiares y vecinos de Stella Maris llevaron a cabo una manifestación para exigir respuestas. Participaron de la marcha los padres de la joven, que llegaron de Chacho y pudieron reencontrarse con su nieta, a quien su padre había dejado al cuidado de su abuela paterna en San Roque, Corriente, durante un viaje que Entivero realizó con su pareja ya desaparecida.

Personal policial y de fiscalía ayer en lima al ser encontrado el cuerpo (Foto gentileza de Enlace Crítico)





Si bien no hay una confirmación oficial, el cuerpo hallado decapitado en el río Paraná tendría un tatuaje que identificaría a Ramirez.



