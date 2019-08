La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 22/ago/2019 Motociclista no vio venir al Corolla







Fue anoche, sobre Ruta 6, al cambiar de mano en un retorno. Se quejaba del tobillo. Un hombre de mediana edad se trasladaba a primeras horas de la noche con su moto Benelli color verde sobre Ruta 6, mano a Capilla del Señor cuando, a unos 250 metros de la rotonda de Las Acacias, decide tomar un retorno, dado que no reconocía el paisaje y se encontraba perdido. Fue durante esa maniobra que no vio venir a un Corolla color gris con dos ocupantes. El conductor, de origen venezolano, trató de esquivar al motociclista tirándose a la banquina, pero si bien el impacto no fue frontal, colisionó la moto con el lateral derecho del Toyota, a la altura de la rueda delantera. Intervinieron Defensa Civil, CPC Zona 7 y SAME. El conductor de la moto no tenía heridas sangrantes, pero se quejaba de un fuerte dolor en uno de sus tobillos cuando era trasladado hacia el Hospital San José.

El conductor del Corolla no alcanzó a esquivar a la moto y la colisionó con el extremo derecho del paragolpes.





Cuando era asistido por el SAME, el motociclista se quejaba de un fuerte dolor en uno de sus tobillos.



