Motociclista con traumatismo de cráneo

Edición del jueves, 22/ago/2019







Quiso cruzar la Echeverría y terminó con su moto debajo de una Ford F100, en Las Acacias. Está grave. La frenada de la F100 quedó marcada sobre el asfalto de Echeverría, en Las Acacias: unos 20 metros. La camioneta se dirigía hacia la Av. Rivadavia, cuando un joven de unos 19 años a bordo de una Gilera cruzó por Berutti y no pudo evitar el impacto. Fue a última hora de la tarde e intervino un móvil del SAME y el CPC Zona 5. Según testigos, el joven no tenía heridas sangrantes visibles cuando fue trasladado, sólo golpes. Pero ya en Hospital, fue diagnosticado el traumatismo de cráneo y su condición era grave al cierre de nuestra edición. "Se escuchó la frenada, el golpe, y más frenada. Lo arrastró varios metros. Los dos son conocidos del barrio", dijeron.

A pesar de la frenada, el conductor de la Ranger no pudo evitar el impacto que tuvo lugar en Echeverría y Beruti.

#Dato frenada y choque en Las Acacias. Una Ford F100 4x4 dejó una marca de frenada de 20 mts en el asfalto de Echeverría cuando se cruzó en Beruti una Gilera Smash 110, quedó atrapada. El motociclista (19 años) con politraumatismos trasladado por SAME 2, presente CP zona 5 pic.twitter.com/2o2bp7sNm5 — Daniel Trila (@dantrila) August 22, 2019



