Efemérides del día de la fecha: 22 de agosto

DÍA DEL FOLCLORE Fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año 1960 para conmemorar la primera vez que se utilizó la palabra "Folclore". El origen de la misma se remonta a la publicación de una carta del investigador inglés William John Thoms en la revista "The Athenaeum" en el año 1846; el término deriva de la palabra inglesa "folk" (pueblo) y "lore" (saber, ciencia) y se usó para significar el "saber del pueblo", es decir, particularidades de cada pueblo como leyendas, danzas, costumbres, mitos y demás que lo distinguen de otros. A su vez, es el "Día Nacional del Folclore", por rememorar el nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti, el "padre de la ciencia folclórica argentina". Esta denominación se la dieron en el Primer Congreso Internacional de Folclore por ser pionero en el estudio del folclore nacional con sus obras "Supersticiones y leyendas", "La civilización calchaquí", "Los cementerios prehistóricos del Alto Paraná" y "Los monumentos megalíticos de Tafi del Valle". SE CREA "CADILLAC AUTOMOBILE COMPANY" Reproches, recriminaciones, acusaciones y un fuerte portazo de Henry Ford sentenciaron el final de "The Henry Ford Company" en el año 1902. Los inversores William Murphy y Lemuel Bowen se quedaron con las instalaciones vacías y el sabor amargo de haber perdido dinero y socios; desesperados por su situación llamaron al ingeniero Henry M. Leland para que se encargara de la liquidación de los activos y los equipos. Sin embargo, en vez de hacer lo pedido, Leland les propone que sigan produciendo autos con los motores de su empresa, "Leland & Faulconer Manufacturing Company", que además de ser baratos de fabricar, triplicaban en potencia a la competitiva empresa "Oldsmobile". Con la aprobación de los inversores, se funda la "Cadillac Automobile Company", compañía cuyo nombre era un homenaje al fundador de Detroit, Antonie de la Mothe Cadillac. Los primeros automóviles que salieron de la fábrica fueron Runabount y Tonneau, vehículos con motores monocilíndricos de 10 CV, que se presentaron en el Salón del Automóvil de Nueva York en el año 1903 y que recibieron, el mismo día, 2000 pedidos. En el año 1905 la compañía se fusiona con "Leland & Faulconer Manufacturing Company" y pasa a denominarse "Cadillac Motor Company", ese mismo año, lanzan el "Osceola", un biplaza monocilíndrico, que posicionó a Cadillac como la primera marca en ofrecer un coche con carrocería cerrada. En 1908 ganan el "Dewar Trophy" del Automóvil Club británico por crear piezas intercambiables en sus automóviles; la historia detrás de este reconocimiento cuenta que en Inglaterra escogieron 3 Cadillacs al azar, los desmontaron completamente, mezclaron y agregaron piezas y los volvieron a armar, los autos no sólo andaron a la perfección sino que también uno de ellos ganó en las 2.000 Millas del Reliability Trial. Un año después es adquirida por la General Motors que la utiliza para la fabricación de autos de lujo. Su segundo "Dewar Trophy" llegó en el año 1912 cuando los Cadillacs incorporaron el sistema de arranque, encendido y luces eléctrico. En el año 1915, lanzan al mercado el "Tipo 51", su primer modelo con motor V8, que llegaba a los 105 km/h y tenía una potencia de 70 CV. Dos años después, una pelea entre Leland y el fundador de la General Motors, William Crapo Durant, termina con la renuncia del primero que funda "Lincoln Motor Company", empresa que será el gran rival de Cadillac. DISNEY ESTRENA EL PRIMER CORTO DE LA SERIE "SILLY SYMPHONIES" Un día como hoy en el año 1929, Disney estrenaba "The Skeleton Dance", "El baile de los esqueletos", el primero de los 75 cortos de la serie "Silly Symphonies". Dirigido por Walt Disney, animado por Ub Iwerks y con música de Carl Stalling, el corto tiene lugar en un cementerio donde 4 esqueletos humanos salen de sus tumbas, comienzan a bailar y a usar sus huesos para hacer música hasta que un gallo anuncia el amanecer y los esqueletos corren a esconderse a una tumba.

Efemérides del día de la fecha: 22 de agosto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: