Buenas tardes: hoy en la tarde mi hija de 16 años, sufrio junto a 2 amigas un hecho horrible. Iban por la avda Rocca y pararon frente a Palazuelo para ver los anillos que vendía un mantero. El cual comenzó a increparlas y amenazarlas con pegarles!! Porque segun él ellas les habian robado un anillo.

¡Nada que ver! Nadie paraba ante tal suceso. Luego apareció el Cimopu, que según ellos se iban a estacionar y nunca más aparecieron...

Primero una falta de respeto de parte del mantero...mi hija y sus amigas son menores. La gente pasa y nadie colabora con 3 menores que estaban siendo amenazadas.

Y por ultimo, ¡La falta de empatia de los agentes a los cuales toda la comunidad les paga un sueldo!

Me dio mucha rabia cdo mi hija me contó por lo que tuvo que pasar... esta persona les estaba endilgando un delito que no cometieron y para lo cual no eduqué a mi hija. Deberia haber mas control policial...

Atentamente

Mónica Liliana Amante

DNI 17136038