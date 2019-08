Con la intención de realizar una nueva jornada de pesca me puse en comunicación con el amigo y colaborador Jorge Robson, los dos coincidimos en realizar una jornada de pesca variada ya que la pesca de flote da solamente para algunas sardinas. Promediando las ocho de la mañana pase a buscar a Jorge por su casa en donde los dos nos dimos cuenta del fuerte viento y ráfagas con la que había comenzado el día, de cualquier manera optamos por pasar a buscar una buena porción de carnadas por La Estación del Pescador en Zárate y continuar nuestro viaje. Habiendo llegado a la guardería del Camping Recreo Keidel y después de acondicionar todas nuestros elementos de filmación y pesca en mi embarcación "Gino" procedimos a bajarla al agua, motor en marcha entonces y con una marejada más que importante la cual por lo que se veía en las inmediaciones del puente rondaban arriba del metro las olas, mi decisión fue quedarnos al reparo en el Talavera. De esta forma cruzamos a marcha lenta hacia la costa de enfrente al Keidel y remontamos aguas arriba por unos cinco minutos aprovechando el reparo del viento gracias a los árboles pudimos llegar a un sector donde teníamos unos siete metros de profundidad y el ecosonda nos marcaba una buena cantidad de peces. Armamos entonces nuestros equipos, los míos compuestos como siempre con varas de metro ochenta a dos metros diez con reeles rotativos y del tipo huevito con nailon del 0,40 mm, plomos de 90 a 110 gramos y brazoladas con anzuelos corvineros número 2 y 3. Jorge por su parte utilizó cañas de dos tramos de hasta dos metros setenta, con reeles frontales con multifilamento y nailon del 0,40 mm en principio con mismas brazoladas y anzuelos los que después recambio. Después de colocar unos generosos encarnes confeccionando pulpitos de lombrices en los anzuelos realizamos los primeros intentos, los cuales obtuvieron respuestas al momento con excelentes bagres amarillos todos iguales en sus tamaños, habiendo más tarde pesado algunos ejemplares todos nos daban entre los 500 y 600 gramos, mientras tanto el viento no amainaba y de repente las ráfagas se notaban en la costa de enfrente que eran muy intensas. La pesca se fue completando con algunas otras especies como pati y porteñitos, promediando el mediodía y habiéndose cortado el pique decidí movernos unos metros aguas arriba, en realidad encontramos otro excelente sector con buena marcación de peces en el ecosonda, pero en esta oportunidad se trataron pura y exclusivamente de marietas, motivo por el cual regresamos aguas abajo a nuestro primer lugar. Aquí nos encontramos con otra sorpresa pese a estar fría el agua se me dieron dos capturas de boguitas que promediaron de los 800 gramos al kilo de peso las que tomaron también el ofrecimiento de lombrices pese al haber llevado y probado con una gran variedad de carnadas como salamín, masa de ajo, masa de pan, maíz fermentado, filet de boga y sábalo, tripa de pollo, mojarras saladas y sardinas, isocas y lombrices pues la vedet fueron las lombrices. La jornada continuó con la presencia y capturas de las especies mencionadas pero el sol ya se ocultaba tras los árboles y se comenzaba a notar mucho más el frío y el intenso viento que no mermó en toda la jornada, por lo que tomamos la decisión de dar por concluida esta nueva jornada de pesca la que compartimos con Jorge y disfrutamos como siempre con buenos mates y charlas de por medio. En nuestro programa televisivo Nº789 de esta semana te mostramos todo lo comentado en esta nota, el que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. En nuestro programa radial entérate además del más completo informe del pique por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 A 21:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Jorge Alberto Robson con uno de los excelentes amarillos que nos brinda el Talavera en este momento.



Semanario del Pescador:

Fuertes vientos y buena pesca en el Talavera

Por Luis María Bruno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: