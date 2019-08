Vencieron 3-2 a Luján R.C. en un partido vibrante y con final caliente. Las Celestes siguen compartiendo con Santa Bárbara "E" el segundo lugar en la tabla, a tres unidades del líder Huracán. El sábado enfrentarán a Belgrano Day School en Campana. Luego de tres semanas de inactividad debido al receso invernal y a las Elecciones Primarias, regresó la acción del Torneo Metropolitano de la Asociación de Hockey de Buenos Aires (AHBA). Y para la Primera Damas del Campana Boat Club fue un gran retorno, dado que venció 3-2 como visitante a Luján Rugby Club "B" por la 14ª fecha de Zona 7 de la Primera E y, con ese triunfo, defendió su lugar en la tabla de posiciones y sigue al acecho del líder Huracán. Al igual que el encuentro disputado en la primera fase, éste fue una gran batalla. El CBC comenzó ganando con un gol de córner corto de la defensora Florencia Núñez en el primer cuarto, pero rápidamente Luján empató con un verdadero golazo de jugada y de revés de la volante Rocío Boccardo. Ya en el segundo período, el elenco campanense volvió a ponerse arriba en el marcador con un nuevo gol de córner corto, nuevamente de una defensora: Candela Corrata. Sin embargo, en el tercer cuarto, cuando las Celestes creían tener por primera vez controlado el partido, recibieron el 2 a 2 de parte de Josefina Di Sabato. Finalmente, en los últimos 15 minutos llegó el 3-2 definitivo a través de un tiro penal de Delfina Fernández Palazuelo. La juvenil se hizo cargo de la acción, no falló y anotó su tercer gol en el torneo para que las campanenses festejen una victoria muy importante. Sobre el final del partido hubo muchas tarjetas y las acciones ganaron en temperatura. Luján jugó a matar o morir los minutos finales, con su arquera como una jugadora de campo más y tuvieron infinidad de llegadas que no lograron concretar. En esta oportunidad, el once inicial dispuesto por el coach Gabriel Sáenz fue el siguiente: Romina Guerrero; Fátima Tenembaum, Florencia Núñez, Josefina Pérez Johanetton y Candela Corrata; Constanza Santini, Camila Tenembaum y Camila Pérez Johanetton; Martina de la Barrera, Sofía González y Delfina Fernández Palazuelo. Luego ingresaron Bárbara Brezzi y Romina Catardi. Con este resultado, el Boat Club alcanzó los 32 puntos y sigue compartiendo el segundo lugar con Santa Bárbara "E", a tres unidades de distancia del líder Huracán. A su vez, le sacó cuatro puntos de ventaja a Luján R.C. "B", que amenazaba su lugar en la tabla. El próximo sábado, por la 15ª fecha, el CBC enfrentará a Belgrano Day School en Campana, al tiempo que se dará un choque clave entre el líder Huracán (35) y Santa Bárbara (32), por lo que las Celestes podrían aprovechar este cruce en caso de ganar. Los demás resultados de la 14ª jornada (tercera de la segunda rueda) fueron: Comunicaciones 0-2 Huracán, Santa Bárbara ´´E´´ 4-0 Club Manuel Belgrano, Los Pinos 1-0 C.A.S.A. De Padua, Quilmes ´´E´´ 4-0 Vicentinos, y Hurling ´´C´´ 2-8 Belgrano Day School. La próxima fecha se jugará el próximo sábado 24 y además de Campana Boat Club vs. Belgrano Day School y Huracán vs Santa Bárbara "E", también jugarán: Vicentinos ´´B´´ vs. Hurling ´´C´´, C.A.S.A. de Padua vs. Quilmes ´´E´´, Club Manuel Belgrano ´´B´´ vs. Los Pinos y Luján Rugby Club vs. Comunicaciones. DIVISIONES MENORES En la jornada frente a Luján Rugby Club "B", las divisiones menores del Campana Boat Club obtuvieron los siguientes resultados: -Séptima División: victoria 4 a 0 con goles de Dana Corazzini Notari (2) y Guillermina Izzi (2). -Sexta División: empate 2 a 2 con goles María Luz Balerio Echeverría y Valentina Núñez. -Quinta División: victoria 2 a 1 con tantos de Oriana Sansone y Valentina Núñez. -Intermedia: empate 1 a 1 con gol de Bárbara Brezzi.

DOS VECES SE PUSO EN VENTAJA EL CBC Y DOS VECES SE LO EMPATÓ LUJÁN. LA TERCERA FUE LA VENCIDA (FOTO: CLAUDIO FERNÁNDEZ / LUJÁN HOY).





EL FESTEJO DE LAS JUGADORAS CELESTES TRAS LA gran VICTORIA CONSEGUIDA EN LUJÁN.



Hóckey sobre Césped:

Gran victoria de las chicas del Boat Club

