Por la Zona 2 y tras su derrota en Campana, Instituto recibirá esta noche a Sarmiento de Junín. Villa Dálmine jugará el sábado en Tucumán ante San Martín, que anoche fue eliminado por Argentinos de la Copa Argentina La segunda fecha del campeonato de la Primera Nacional comenzará esta noche en Córdoba, donde Instituto buscará recuperarse de la derrota sufrida en el debut en Campana. Sin embargo, a La Gloria no le espera un compromiso sencillo: recibirá a Sarmiento de Junín, que en la primera jornada igualó sin goles frente a Santamarina de Tandil. Por su parte, Villa Dálmine estará jugando el sábado por la tarde en Tucumán, donde enfrentará desde las 16.00 a San Martín, que tras postergar su debut ante Almagro, ayer hizo su primera presentación oficial de la temporada. Fue frente a Argentinos Juniors por los 16vos de Final de Copa Argentina en un encuentro disputado en el estadio Pedro Martearena de Salta, donde El Ciruja quedó eliminado en los penales (3-2) tras igualar sin goles con el Bicho. El cotejo entre el Violeta y el elenco tucumano será arbitrado por Nelson Sosa, quien dirigirá por sexta ocasión al equipo de nuestra ciudad, que ha cosechado un triunfo, dos empates y dos derrotas con este referee. Para Villa Dálmine y San Martín será el reencuentro después de aquel inolvidable empate 3-3 que disputaron por los Cuartos de Final del Reducido 2018 en La Ciudadela. En aquella oportunidad, el gol de Juan Galeano en tiempo adicionado le permitió al Ciruja alcanzar la igualdad que necesitaba para avanzar a semifinales e iniciar el camino que lo devolvería a la Superliga. Otro de los equipos de la Zona 2 que jugó ayer por los 16vos de Final de la Copa Argentina fue All Boys, que perdió 1-0 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero y quedó eliminado del certamen. FECHA 2 – ZONA 1 SÁBADO - 13.05 horas: Temperley vs Nueva Chicago / Ramiro López - 15.30 horas: Atlanta vs Mitre (SdE) / Bruno Bocca - 15.30 horas: Deportivo Morón vs Gmo Brown (PM) / Andrés Gareano - 15.30 horas: Barracas Central vs Alvarado (MdP) / Yael Falcón Pérez - 17.00 horas: San Martín (SJ) vs Estudiantes (BA) / Nazareno Arasa - 20.05 horas: Indep. Rivadavia vs Ferro / Héctor Paletta DOMINGO - 14.00 horas: Agropecuario vs Belgrano / Leandro Rey Hilfer - 16.00 horas: Platense vs Estudiantes (RC) / Yamil Possi FECHA 2 – ZONA 2 JUEVES - 19.15 horas: Instituto vs Sarmiento (J) / Adrián Franklin VIERNES - 19.05 horas: Atlético de Rafaela vs Tigre / Jorge Baliño SÁBADO - 17.40 horas: Gimnasia (J) vs Chacarita / Julio Barraza DOMINGO - 15.30 horas: Almagro vs Gimnasia (M) / Lucas Novelli - 15.30 horas: All Boys vs Brown (A) / Diego Ceballos - 16.00 horas: San Martín (T) vs Villa Dálmine / Nelson Sosa LUNES - 20.30 horas: Santamarina vs Dep. Riestra / Emanuel Ejarque - 21.05 horas: Quilmes vs Def. de Belgrano / Pablo Dóvalo

Primera Nacional:

Hoy comienza la segunda fecha del campeonato

