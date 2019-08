Breves: Fúbol

PISÓ FUERTE EN QUITO Boca Juniors consiguió ayer un amplio triunfo en Ecuador y quedó prácticamente clasificado a las semifinales de la Copa Libertadores de América. Es que en el partido de ida de la serie de Cuartos de Final, el Xeneize venció 3-0 como visitante a Liga de Quito con goles de Ramón Ábila, Emanuel Reynoso y Luis Caicedo (en contra). Con esa ventaja aguarda ahora la revancha que se jugará el próximo miércoles en La Bombonera. RIVER VS CERRO Con Boca asomando en el horizonte, River Plate iniciará hoy su serie de Cuartos de Final de Copa Libertadores cuando reciba desde las 19.15 a Cerro Porteño de Paraguay, equipo que accedió a esta instancia tras eliminar a San Lorenzo de Almagro. Por su parte, el Millonario eliminó a Cruzeiro de Brasil en definición por penales tras igualar sin goles los dos encuentros. ¿CHANCE PARA NICO? Luego del empate 2-2 ante Rosario Central, en el que Adam Bareiro falló un penal, y de cara al compromiso de mañana viernes frente al líder Arsenal, el entrenador Juan Antonio Pizzi realizaría cambios en el once titular de San Lorenzo. Y el campanense Nicolás Blandi, quien no estuvo entre los 18 ante el Canalla, tendría su oportunidad desde el arranque de acuerdo a lo observado en la práctica de ayer del Ciclón. BERNARDI OUT Concluida la tercera fecha de la Superliga, el campeonato 2019/20 ya tiene su primera "víctima" entre los directores técnicos: Lucas Bernardi fue apartado de su cargo por la dirigencia de Godoy Cruz luego de la eliminación de la Copa Libertadores ante Palmeiras de Brasil y tras un pobre arranque de temporada (tres derrotas en tres presentaciones). Javier Patalano, entrenador de la Reserva, asumió interinamente en el Tomba. PRIMERA B METRO En un partido pendiente de la primera fecha del Torneo Apertura, San Telmo venció ayer 2-0 a Argentino de Quilmes y logró su primera victoria del certamen. En cambio, en elenco de La Barranca sufrió su segunda derrota consecutiva. Hoy se disputará otro pendiente de la primera jornada: Los Andes recibirá a Villa San Carlos desde las 20 horas.

Breves: Fúbol

