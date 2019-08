Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 22/ago/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 22/ago/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fúbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Polideportivas







VOLEY U19: GANÓ ARGENTINA La Selección Argentina Sub 19 de Vóley debutó con victoria en el Mundial que se está disputando en Túnez: por la primera fecha del Grupo C venció 3-1 a México con parciales de 25-21, 17-25, 25-14 y 25-20. Los máximos anotadores albicelestes fueron Rodrigo Soria (12 puntos) y Tomás Capogrosso (10). En tanto, el campanense Ramsés Cascú (jugador del Club Ciudad de Campana) no ingresó en el combinado nacional dirigido por Pablo Rico. El próximo compromiso de Argentina será este jueves frente a Egipto desde las 6.00. Luego, en la continuidad de este certamen se medirá frente a Alemania. US OPEN: QUALY El santiagueño Marco Trungelliti es el único argentino que sigue con vida en la clasificación al US Open, el último Grand Slam de la temporada (comienza la semana próxima). El argentino superó 6-3, 5-7 y 6-3 al australiano James Duckworth en primera ronda y hoy se medirá frente al británico James Ward por el pase a la tercera y última instancia de la Qualy. Ayer, en el inicio de la segunda vuelta fue eliminado el rosarino Facundo Bagnis, quien perdió con el sueco Mikael Ymer después de haber vencido al estadounidense Alex Rybakos en su debut. En esa primera ronda cayeron Carlos Berlocq, Pedro Cachín, Guido Andreozzi y Federico Coria en el cuadro masculino y Paula Ormaechea en el femenino. En tanto, directamente clasificados al main draw están Guido Pella, Diego Schwartzman, Juan Ignacio Londero, Federico Delbonis y Leonardo Mayer, quienes espera por el sorteo. AMISTOSO VS JAPÓN La Selección Argentina de Básquet disputará hoy un nuevo amistoso de preparación camino al Mundial de China que comenzará el 31 de agosto. El encuentro frente a la Selección de Japón que conduce Julio Lamas será a partir de las 7.00 (hora argentina) en el Saitama Super Arena de Tokio (estadio que se utilizará en los próximos Juegos Olímpicos). Luego de este partido, los dirigidos por Sergio Hernández se trasladarán a China, donde antes de iniciar la competencia tendrán otros dos ensayos: el lunes frente a Rusia y el martes contra España. TC: AGUIRRE CLASIFICADO Como Juan Martín Trucco no estará este fin de semana en El Villicum (última fecha de la etapa regular) debido a que se fracturó mientras estaba de vacaciones, Valentín Aguirre (Dodge) es un nuevo clasificado a la Copa de Oro del Turismo Carretera. Así, el piloto de Arrecifes es el octavo piloto que tiene asegurado el pase a la definición de la categoría más popular del automovilismo nacional. Anteriormente lo habían logrado el líder del certamen José Manuel Urcera (Chevrolet), Leonel Pernía (Torino), Facundo Ardusso (Torino), Mariano Werner (Ford), Santiago Mangoni (Chevrolet), Christian Ledesma (Chevrolet) y Juan Bautista De Benedictis (Ford). Para los cuatro lugares que quedan disponibles hay nombres importantes en pugna, como los de Guillermo Ortelli (Chevrolet), Matías Rossi (Ford), Juan Manuel Silva (Ford), Juan Martín Trucco (Dodge), Agustín Canapino (Chevrolet), Mauricio Lambiris (Ford), Gastón Mazzacane (Chevrolet) y José Luis Di Palma (h) (Dodge).



Breves: Polideportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: