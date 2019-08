¿Cómo leer las etiquetas nutricionales?

A la hora de cuidar nuestra ingesta de alimentos nos encontramos frente a la etiqueta de un producto sin tener capacidad de entenderla. Entre la mezcla de términos entre familiares y desconocidos, y los distintos valores de cada uno de ellos, suele aparecer la misma pregunta: "¿Esto es bueno para mi salud?" La Licenciada Viviana Desanzo (MN: 1275), Nutricionista del Área de Nutrición del Centro Terapéutico Dr. Máximo Ravenna, detalla los distintos componentes de las etiquetas nutricionales: "Nutriente es una sustancia que forma parte de una alimento y que es indispensable para el crecimiento, el desarrollo y para vivir de manera saludable", explica la Licenciada. Estos se dividen en macronutrientes (azúcares, proteínas y grasas) que aportan calorías y micronutrientes (vitaminas y minerales) que actúan en pequeñísimas cantidades, no aportan calorías y son indispensables para la vida. "A continuación de la información nutricional sobre macronutrientes aparece la información sobre los siguientes micronutrientes" explica la Licenciada. Entre los micronutrientes se encuentran las vitaminas y los minerales como el sodio. Este resulta fundamental para el buen funcionamiento del organismo, su exceso esta en relación con la hipertensión arterial y en pacientes con esta patología tienen indicados distintos grados de reducción de este mineral. En personas sanas se recomienda no consumir más de 2 a 2,4 g de sodio teniendo en cuenta el proveniente de los alimentos y la sal de mesa. Otros micronutrientes son el calcio y el hierro (fundamental en todas las etapas de la vida actúa en mínimas cantidades y transporta el oxígeno a las células. Su déficit en la ingesta provoca anemia ferropénica) La Licenciada recomienda que los valores de ingesta diaria recomendada de vitamina y de minerales es de: - Vitamina D 5 mg - Vitamina C 45 mg - Vitamina E 10 mg - Vitamina B6 1,3 mg - Ácido fólico 400 mg - Vitamina B 12 2,4 mg - Vitamina K (2) 65 mg - Calcio (2) 1000 mg - Hierro (2) (•) 14 mg - Magnesio (2) 260 mg - Zinc (2) (••) 7 mg - Yodo (2) 130 mg - Fósforo (3) 700 mg ¿Cómo leer las etiquetas? "Mi sugerencia es comenzar por las normas de seguridad, forma de conservación, temperatura, etc. y fecha de vencimiento. Luego continuar por los ingredientes para detectar si alguna de las sustancias que contiene el producto nos está prohibida o desaconsejada por algún motivo. Y recién allí pasar a la lectura de la información nutricional" explica la Licenciada.

