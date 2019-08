Últimas novedades en cirugía estética del abdomen

Las consultas por cirugía estética del abdomen continúan siendo de las más frecuentes en el consultorio del cirujano plástico, pero a la hora de tomar la decisión de concretarlas son de las que más se replantean los pacientes debido a la complejidad del procedimiento, el postoperatorio y la cicatriz resultante de las abdominoplastías clásicas. Muchas pacientes, sobre todo luego de los embarazos, presentan consecuencias estéticas y/o funcionales en su abdomen tales como exceso de piel que nunca ser retrae, adiposidad localizada de difícil eliminación, a pesar de la dieta y el ejercicio, debilidad de la pared muscular con abultamiento que simula otro embarazo, hernias, diastasis o separación de los músculos rectos abdominales y cicatrices antiestéticas cuando hubo una cesárea. Un porcentaje de ellas logra recuperarse "ad integrum" con tratamientos médicos, dieta y ejercicio, pero en un gran porcentaje de casos el único tratamiento viable para recuperar un abdomen plano es la cirugía. La cirugía tradicional La cirugía clásica que se practica desde hace muchísimos años se llama Dermolipectomía aunque en la actualidad corresponde el nombre de Abdominoplastía y, desde su descripción hasta hoy, ha sufrido modificaciones siempre con el objetivo de mejorar el resultado estético y funcional a fin de obtener un abdomen plano pero por sobre todas las cosas de aspecto "natural". Esta cirugía esta indicada cuando, además de corregir los defectos de la pared abdominal, es necesario retirar excesos de piel que no retraen y puede ser combinada con lipoaspiración y modelado total del contorno corporal en el mismo acto. Es una cirugía de excelente resultado y un alto grado de satisfacción pero que trae como consecuencia una cicatriz transversal extensa que muchas veces puede llegar hasta ambas caderas. Esta cicatriz es bien tolerada por los pacientes cuando se realiza por debajo de la línea de la cesárea, pero cuando no existen grandes excesos de piel para retirar puede quedar alta siendo difícil de cubrir con ropa interior o traje de baño; es en este segmento de pacientes donde constantemente se buscan soluciones y progresos en las técnicas quirúrgicas. Novedosa técnica Ahora bien ¿pero qué pasa con las pacientes delgadas, aquellas que han tenido un embarazo muy cuidado o simplemente son delgadas genéticamente y no tienen excesos de piel, pero han quedado luego de su embarazo con un abdomen abultado por diastasis (separación de los rectos) o simplemente por debilidad de la pared muscular que parece "vencida" o "estirada"? Para estas pacientes, hemos desarrollado esta novedosa técnica quirúrgica que evita grandes incisiones y acorta los tiempos postoperatorios denominada "ABDOMINOPLASTIA ENDOSCOPICA MINIINVASIVA". Esta cirugía resulta de la utilización de las técnicas de laparoscopía al tratamiento de los defectos de la pared abdominal. Se indica en pacientes delgadas o con adiposidad abdominal localizada pero que no presentan un colgajo de piel para quitar. En el procedimiento realizamos una lipoaspiración controlada de las zonas necesarias con el objetivo de definir mejor el resultado y utilizamos los orificios por donde se realizó la lipoaspiración para introducir una cámara de TV y el material de trabajo. Viendo a través de un monitor suturamos los músculos abdominales resolviendo hernias y diastasis obteniendo un abdomen plano y firme como antes del embarazo.

Imagen ilustrativa



Últimas novedades en cirugía estética del abdomen

