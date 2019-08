Desde las 21.00 enfrenta como visitante a Defensores Unidos con la obligación de ganar para forzar un tercer partido. En tanto, en Presidente Derqui estará comenzando el Final Four que definirá al campeón del Oficial 2019 de la ABZC. Sin margen de error, el Campana Boat Club se presentará esta noche en Villa Fox, donde está obligado a vencer a Defensores Unidos de Zárate si quiere mantenerse con chances de continuar el próximo año en el Nivel A del Torneo Oficial de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). Esta serie por la permanencia se abrió el viernes 9 de agosto en el Club Ciudad de Campana, donde el CBC hizo las veces de local y cayó 77-65 en un partido que tuvo como gran figura a Carlos Garín Palacios, autor de 37 puntos. Por el lado del Bote, Bruno Santini, con 17, fue el que más sumó en ofensiva. Así, CADU (que terminó en el último puesto de la fase regular) llega con ventaja al duelo que se jugará hoy desde las 21 horas en el gimnasio Carlos Baigros. En tanto, los dirigidos por Gustavo Godoy deben revertir lo mostrado en el primer encuentro, cuando no pudieron controlar a Garín Palacios ni tampoco sus propios nervios, que les jugaron una mala pasada en momentos decisivos del cotejo. FINAL FOUR A su vez, este viernes también se pondrá en marcha el cuadrangular que definirá al campeón de esta edición del Oficial de la ABZC. El anfitrión del Final Four será Presidente Derqui, dado que fue el mejor equipo de la fase regular. Por eso el Rojinegro jugará en el segundo turno (a las 21.30) frente a Sportivo Escobar. En tanto, en el primero (19.30) se disputará el clásico de Pilar, dado que Atlético se medirá con Sportivo. Mañana, en la segunda jornada de este cuadrangular, se cruzarán ganadores y perdedores, con Presidente Derqui jugando nuevamente en el segundo turno. Y el domingo se disputará la tercera y última fecha. La transmisión de este Final Four estará a cargo de 5inicialTV-Circo Visuales, que compartirá todos los partidos en vivo a través del canal de YouTube del sitio web 5inicial.com.ar

BRUNO SANTINI FUE EL MÁXIMO ANOTADOR DEL CBC EN EL PRIMER JUEGO CON 17 PUNTOS.

Básquet:

Campana Boat Club se juega la permanencia en Zárate

